Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Seit Beginn des Jahres wird die Rhein-Neckar-Region mit Anrufen von Betrügern geradezu überschwemmt. Die "echte" Polizei zählte in den ersten beiden Wochen mehr als 100 Enkeltrick-Fälle sowie 20 weitere, bei denen sich die Ganoven als Ordnungshüter ausgaben. Die Dunkelziffer dürfte nach Angaben der Behörden jedoch sehr viel höher sein.

Während die meisten Betrügereien im Versuchsstadium stecken blieben, waren die Täter in drei Fällen erfolgreich. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Münzen in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Freitag, 10. Januar, Weinheim: Ein Unbekannter meldet sich bei einer 90-Jährigen und gibt sich als Enkel aus. Fies lügt er, einen Verkehrsunfall gehabt zu haben. Für die Reparatur seines Autos brauche er dringend einen fünfstelligen Betrag. Sehr dreist: Der Betrüger bestellt für die hochbetagte Dame ein Taxi, mit dem sie zur Bank fährt. Wieder zu Hause, holt eine circa 50-jährige Frau, die als Botin fungiert, das Geld sowie Schmuckstücke ab. Ein weiterer Fall am selben Tag in Hirschberg-Leutershausen mit identischer Vorgehensweise scheitert. Ein aufmerksamer Bankangestellter händigt der 76-jährigen Kundin das gewünschte Geld nicht aus.

Dienstag, 14. Januar, Mannheim: "Claudia" nennt sich eine Frau, die ein hochbetagtes Ehepaar anruft. Sie täuscht vor, eine Verwandte zu sein, und brauche eine größere Summe Bargeld, um eine Immobilie zu kaufen. Eine "Abholerin" nimmt wertvolle Münzen und Goldbarren mit.

Montag, 13., und Dienstag, 14. Januar, Sandhausen: Die Behörden sprechen von einem Fall, der an Dreistigkeit kaum zu überbieten sei. Ein unbekannter Anrufer gaukelt einer 73-Jährigen vor, er sei Polizist und ermittle gegen Angestellte örtlicher Banken. Um die Angaben zu untermauern, schaltet sich ein weiterer Anrufer ein, angeblich ein Staatsanwalt. Die "Beamten" setzen die Rentnerin über zwei Tage hinweg derart unter psychischen Druck, dass sie schließlich einen hohen Bargeldbetrag an einen Abholer übergibt.

Hintergrund Falsche Polizisten oder falsche Enkel haben es auf das Geld der Bürger abgesehen. Nachfolgend gibt das Polizeipräsidium Mannheim konkrete Verhaltenstipps bei verdächtigen Anrufen: > Immer misstrauisch sein, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte, oder Bekannte oder gar als Polizeibeamte [+] Lesen Sie mehr Falsche Polizisten oder falsche Enkel haben es auf das Geld der Bürger abgesehen. Nachfolgend gibt das Polizeipräsidium Mannheim konkrete Verhaltenstipps bei verdächtigen Anrufen: > Immer misstrauisch sein, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte, oder Bekannte oder gar als Polizeibeamte ausgeben und nach finanziellen Verhältnissen fragen. > Die Polizei wird niemals um Geldbeträge bitten. > Die Beamten rufen niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. > Am Telefon nie über persönliche und finanzielle Verhältnisse sprechen. > Immer mit Familienangehörigen Rücksprache halten. > Am Telefon auf keinen Fall unter Druck setzen lassen, sondern einfach den Hörer auflegen. > Auflegen sollte man, wenn: Man sich nicht sicher ist, wer anruft, der Anrufer nach persönlichen Daten und finanziellen Verhältnissen fragt, wenn der Anrufer fordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben beziehungsweise Geld zu überweisen, der Anrufer fordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, beispielsweise zu einem Boten, der Geld und Wertsachen mitnehmen soll. > Wer glaubt, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, sollte sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle wenden und Anzeige erstatten. RNZ

[-] Weniger anzeigen

Die Täter agieren meist aus Callcentern aus dem Ausland und nehmen fast ausschließlich Kontakt zu älteren Menschen auf, vorwiegend Frauen. Häufig verwenden sie dabei gefälschte Telefonanschlussnummern, zum Beispiel die 110, und geben sich als Beamte der örtlichen Dienststelle aus. In vielen Fällen täuschen sie vor, dass es aufgrund eines geplanten Einbruchs erforderlich sei, Bargeld und Schmuck bis zur Festnahme der Täter vorübergehend durch die Polizei sicherstellen zu lassen. Im Vertrauen darauf, mit den "richtigen" Ordnungshütern zu sprechen, werden im Anschluss Bargeld, Schmuck, Goldbarren und EC-Karten an in Deutschland agierende "Läufer" überreicht. Nicht selten melden sich zusätzlich auch falsche Staatsanwälte oder "Notare".

Beim Enkeltrick geben sich die Betrüger am Telefon als Enkel, Neffen oder gar Kinder der Senioren aus, die sich in einer finanziellen Notlage befänden. In der Annahme, einem Angehörigen aus der Klemme zu helfen, gehen die älteren Menschen zu ihrer Bank, um das geforderte Geld abzuheben. Anschließend übergeben sie den Betrag einem Boten, der von dem vermeintlichen Familienmitglied geschickt wird.

"Die Täter sind am Telefon derart geschult, dass sie die Menschen mitunter über Stunden am Telefon halten und davon überzeugen, bloß mit niemandem darüber zu reden. Manchmal werden sie richtig laut und bestimmt", sagte Torsten Brenner, Leiter der Kriminalinspektion 3 in Heidelberg, der RNZ.

Die Opfer würden stark verunsichert und wüssten am Ende nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. "Sie sind irgendwann regelrecht ermattet", so der Kripo-Mann.

Falsche Polizisten stellen mit Abstand den häufigsten Modus Operandi der Straftaten dar. Lag deren Zahl 2015 im Bereich des auch für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis zuständigen Mannheimer Präsidiums bei 19, stiegen die Delikte von 87 im Jahr 2016 und 760 ein Jahr später auf 1454 in 2018 an. Für das vergangene Jahr liegen noch keine Daten vor. In 98,5 Prozent der Fälle im Jahr 2018 scheiterten die Täter. Bei 22 erfolgreichen Taten verursachten sie einen Schaden von insgesamt 760.000 Euro.

Die Aufklärungsquote lag nach Polizeiangaben aufgrund der hohen Zahl von Fällen, die im Versuchsstadium blieben, bei weniger als fünf Prozent. Betrachtet man hingegen die Delikte, bei denen die Ganoven mit ihrer dreisten Masche durchkamen, stieg der Wert 2018 auf über 60 Prozent. 14 der 22 Fälle konnten geklärt werden.

Die Täter lassen sich davon jedoch nicht entmutigen. Am vergangenen Sonntagabend erhielten erneut acht Menschen in Walldorf Anrufe falscher Polizisten. Die "Beamten" hatten angeblich Einbrecher in der Nachbarschaft festgenommen und erkundigten sich bei den Opfern nach den Vermögensverhältnissen sowie dem Schutz von Fenstern und Türen.

Doch sie blitzten bei den Angerufenen ab. Diese reagierten korrekt und beendeten die Telefonate, sodass es zu keinem Schaden kam. Die Inspektion Wirtschaftskriminalität der Heidelberger Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.