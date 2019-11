Von Alexander Albrecht und Manuel Reinhardt

Rhein-Neckar. Dieter Schäfer ist Chef der auch für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis zuständigen Verkehrspolizei im Mannheimer Präsidium. Im Interview sagt er, wie sich die Unfallzahlen aus seiner Sicht verringern lassen.

Herr Schäfer, unsere Zahlen bestätigen den allgemeinen Eindruck der Leser, dass es fast täglich auf den Autobahnen kracht. Das muss Sie ziemlich ärgern.

Ich habe gelernt, geduldig zu sein. Das Thema ist sehr komplex, und Sie können die Dinge nicht erzwingen. Ich bin zum einen zuständig für das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim, das die A659 und die A656, Teile der A6 und die A5 von Südhessen bis kurz nach der Tank- und Rastanlage Hardtwald betreut. Dort gehen die Unfallzahlen seit einiger Zeit massiv zurück. Dagegen ersticken meine Walldorfer Kollegen in Arbeit.

Was läuft dort schief?

Das Walldorfer Kreuz wird binnen sieben Jahren komplett umgebaut, bis 2024, und mit der Einrichtung der Dauerbaustelle hatten wir eine Verdopplung der Unfallzahlen. Das hat sich dann im vergangenen Jahr fortgesetzt, dann ist es wieder runtergegangen, weil Teilstücke freigegeben wurden. Jetzt wurden auf der A6 neue Baustellenbereiche eingerichtet – dann ging’s schlagartig wieder nach oben. Wir hatten am zweiten Wochenende nach Wiedereinrichtung der Baustelle zwischen Rauenberg und Sinsheim innerhalb von fünf Minuten zwölf Unfallmeldungen. Das ist schon unglaublich. Die Arbeit rund ums Kreuz hat sich fast vervierfacht. Und das bei gleichbleibendem Personal.

Grafik Unfälle auf der A5 und A6 in den Jahren 2017/18

Fühlen Sie sich manchmal machtlos?

Nach dem schweren Unfall am Rosenmontag 2018 auf der A5 bei St. Leon-Rot hatte ich eine Belastungsstörung. In einem Auto kamen der Fahrer, seine Frau und eine 14-jährige Tochter ums Leben, als ein Sattelschlepper mit 81 km/h ungebremst auf den Pkw prallte. Die andere Tochter überlebte schwer verletzt auf der Rückbank, sie war bis zur Bergung bei vollem Bewusstsein, und es geht ihr bis heute sehr schlecht. Mir tut das Mädchen unheimlich leid. Aber ihr Schicksal treibt mich auch an.

Wann und wo ist es denn die größte Vorsicht gefragt?

Besonders gefährlich sind die A6-Abschnitte zum und nach dem Walldorfer Kreuz hin und die „Todesstrecke“ auf der A5 von Kronau kommend zum Kreuz. Es ist etwas besser geworden, und die Maßnahmen der Unfallkommission haben gegriffen. Wir müssen jedoch bei den dreispurigen Autobahnen Abstriche machen, wenn rechts ein Stau entsteht und auf der linken Spur noch gefahren wird. Dann kommt es auf der mittleren Fahrbahn zu Phänomenen, die oft schwerwiegende Folgen haben. Fahrer, die sich nicht frühzeitig eingeordnet haben, versuchen spät noch rechts reinzudrücken, müssen bremsen, zum Teil bis zum Stillstand. Der Verkehr auf der mittleren Spur läuft zäh oder es baut sich ein Stau auf. In dieser Übergangsphase droht der Tod.

Viele Leser fordern, die Polizei müsste öfter unangekündigt kontrollieren?

Unsere sechs Dienstgruppen arbeiten rund um die Uhr. Mehr geht nicht. Wir brauchen autonome Blitzgeräte, die gerade vom Land beschafft werden.

Sie meinen die sogenannten Enforcement-Trailer, die wie Anhänger aussehen und bewegt werden können?

Ja. Einer ist bereits am Bodensee gegen die Schweizer Raser in Betrieb. Von den fünf zusätzlichen sollen wir einen bekommen, wahrscheinlich 2020.

Und wo soll der hin?

Auf die A6 zwischen der Tank- und Rastanlage Hockenheim und dem Walldorfer Kreuz. Das ist momentan die gefährlichste Strecke. Durch die Baustelle und die verengte Fahrbahn dauert es nur wenige Minuten, bis sich ein zwei bis drei Kilometer langer Stau aufbaut.

Wie viele Enforcement-Trailer bräuchte es in der Region?

Erst mal müssen wir ausprobieren, ob sie auch erfolgreich sind. Ich bin mir da aber sicher. Es könnte auf drei hinauslaufen.

Was ist noch zu tun?

Ich wünsche mir, dass wir die Enforcement-Trailer mit digitalen Stauwarnanlagen koppeln. Die Anlagen sollen jetzt kommen. Sie berechnen die Zunahme des Verkehrs bis hin zur mutmaßlichen Staubildung und geben dann sensorisch einen Warnimpuls. Und es gibt digital gesteuerte Anzeigen, die auf alle Verkehrszeichen programmierbar sind.

Also eine „Echtzeitwarnung“?

So ist es. Der Verkehrsteilnehmer soll wissen: Wenn das Display anspringt und das Tempo auf 60 km/h gedrosselt werden muss – wahrscheinlich fangen wir mit 80 an - dann besteht Gefahr. Das ist wichtig, gerade mit Blick auf die Monotonie bei Lkw-Fahrern. Die fahren im Konvoi oft mit viel weniger als den erlaubten 50 Metern Sicherheitsabstand. Zum Zeitpunkt der Gefahr oder ein paar Kilometer davor werden die Fahrer dann vom Enforcement-Trailer „angeblitzt“. Die bisherigen Blinklichter werden oft nicht wahrgenommen, Blechschilder gelten nur für einen bestimmten Zeitraum. Ein weiterer Vorteil der modernen Technik ist: Wenn sich kein Stau androht, können wir den Verkehr fließen lassen. Denn kein Auto- oder Lkw-Fahrer akzeptiert ein Tempolimit, wenn es keine Behinderungen gibt. Es gibt Tage, da kontrollieren wir zwei Stunden lang die Geschwindigkeit und sprechen 40 bis 60 Fahrverbote aus, sprich: die Fahrzeuge waren mehr als 40 km/h zu schnell.

Sie sind auch ein Verfechter von Tempolimits und einem Lkw-Überholverbot. Die Politik macht aber nicht mit.

Das Problem ist, dass die Diskussion oft rein ideologisch geprägt ist. Ich würde folgenden Kompromiss vorschlagen: an Werktagen von 6 bis 20 Uhr – also wenn es zu den meisten Unfällen kommt – ein Tempolimit auf den höchst belasteten Autobahnen von 130 km/h für Autos und 90 km/h für Laster plus ein Lkw-Überholverbot, in der Nacht und am Wochenende freie Fahrt. Die Maßnahmen müssen aber auch überwacht werden.

Wie bewerten Sie die technische Ausstattung in den Lastern?

Ich freue mich riesig, dass Daimler den Notbremsassistenten ABA 5 serienmäßig einbaut. Das ist schon eine geniale Technik. Das System detektiert Fußgänger und bremst auf trockener Fahrbahn rechtzeitig ab. Das bringt deutlich mehr Sicherheit. Wir stehen in Deutschland gar nicht so schlecht da.

Aber …

… das europäische Recht schreibt lediglich einen ABA 0 mit 20 km/h Bremswirkung vor. Niemand muss einen höherwertigen Notbremsassistenten einbauen. Bei den Unternehmen in Osteuropa geht Gewinnmaximierung über Sicherheit. Deutschland müsste bilaterale Verträge mit den betroffenen Ländern treffen, dann könnte man Ordnungswidrigkeiten ab 70 Euro verfolgen. In Deutschland sind täglich 800.000 Berufskraftfahrer unterwegs, davon 320.000 Osteuropäer, von denen wiederum acht Prozent für deutsche Unternehmen fahren. Wir haben mittlerweile mehr als 3000 Fahrer überprüft und müssen davon ausgehen, dass etwa zwei Prozent aller Lkw-Lenker alkoholkrank sind.

Sie wollen an die Lkw-Fahrer ran und haben die Initiative „Hellwach mit 80 km/h“ mitbegründet, die seit Anfang des Jahres als Verein firmiert. Was haben Sie erreicht?

Wir haben inzwischen 32 Mitglieder aus Speditionen, der Versicherungswirtschaft und Verbänden. Wir brauchen noch mehr Partner, aber das geht nur über finanzielle Anreize. Wenn wir es schaffen, dass Unternehmen, die unsere Verhaltensregeln für Fahrer beachten, für ein paar Euro ein Sicherheitszertifikat bekommen und dafür von der Versicherungswirtschaft einen ordentlichen Rabatt erhalten, dann profitieren alle davon. Während unserer Überwachungen haben wir festgestellt, dass acht bis neun Verstößen der Lkw-Fahrer durch das Benutzen von Smartphones begangen werden. Sie haben ihre Smartphones auf der Lenkradnabe liegen und daddeln mit den Daumen drauf rum, texten oder lesen etwas und schauen halt immer nur kurz auf die Fahrbahn. So entstehen dann Gefahren durch Ablenkung. Man müsste schon Kindern in der Vorschul-Erziehung beibringen, dass es ganz schlecht ist, ein Smartphone im Verkehr zu nutzen.