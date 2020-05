Von Sarah Porz

Hockenheim. Fairtrade steht für gerechten Handel – mit fairen Anbaubedingungen und angemessenen Preisen für die Erzeuger. Damit man Fairtrade-Produkte als Verbraucher erkennt, tragen sie ein entsprechendes Siegel. Es soll zeigen, dass bei der Herstellung menschenwürdige Arbeitsbedingungen vorherrschen und gute Löhne gezahlt werden.

Ein Thema, das die Hockenheimer schon eine ganze Weile beschäftigt. Seit vergangenem Jahr darf die Stadt deshalb auch den Titel "Fairtrade-Stadt" tragen. Und damit das jeder sieht, der Hockenheim besucht, gibt es nun ein neues Schild am Ortseingang. Neben der Silhouette der Rennstadt und dem Fairtrade-Siegel prangt darauf der Slogan "Hockenheim fair ändern”. Die Grafikerin Eva Ciuman, die sich in einer entsprechenden Steuerungsgruppe für die Initiative einsetzt, hat das Logo gestaltet.

Am vergangenen Mittwoch wurden die neu angebrachten Ortsschilder am Kreisel im Bereich Hockenheim Nord eingeweiht. Mit dabei war Oberbürgermeister Marcus Zeitler, den die Verantwortlichen als neuen Schirmherrn des Projekts begrüßten. Die Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt Hockenheim freue sich über den neuen Kontakt, erklärte Elke Schollenberger wenige Stunden zuvor im Gespräch mit der RNZ. Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung ist ebenfalls Teil der Steuerungsgruppe.

Diese besteht aus Vertretern verschiedener Organisationen wie beispielsweise dem Arche Weltladen, der Stadt, Vereinen und Bürgern. Die Mitglieder treffen sich seit März 2018. Das Ziel ihrer Initiative war von Anfang an klar: Hockenheim soll Fairtrade-Stadt werden.

Letztes Jahr im August war es dann soweit: Die Gruppe hatte es geschafft, sich den Titel für ihre Stadt zu verdienen. Und das war offenbar gar nicht so einfach. "Wenn man Fairtrade-Stadt werden will, dann muss man fünf Kriterien erfüllen”, verriet Elke Schollenberger. Ein Gemeinderatsbeschluss im Herbst 2018 sei die Grundlage gewesen, um sich als Fairtrade-Stadt bewerben zu können. Außerdem mussten im Rathaus zunächst faire Produkte genutzt werden. "Bei den Sitzungen gibt es faire Limo sowie fairen Kaffee und Gebäck”, erklärte Schollenberger.

Darüber hinaus musste die Steuerungsgruppe Vertreter aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft für ihr Projekt gewinnen. Auch in Handel und Gastronomie sowie in Vereinen, Kirchen und Schulen brauchten die Initiatoren Kooperationspartner, die faire Produkte vertreiben. Die letzte Bedingung für das Erlangen des Siegels: Die Fairtrade-Stadt muss mindestens vier Mal im Jahr in den sozialen Medien als solche präsent sein.

Diesen Weg hat die Steuerungsgruppe nun hinter sich. Noch immer organisiert sie Aktionen, um neue Partner und weitere Bürger für den fairen Handel zu begeistern. Das engagierte Steuerungsteam, das fast nur aus Ehrenamtlichen besteht, trifft sich dafür jeden Monat.

Gemeinsam haben sie einen Filmabend im Pumpwerk auf die Beine gestellt, bei dem gute Beispiele für fairen Handel vorgestellt wurden. Außerdem habe man das Thema auf Unternehmensempfängen und Festen präsentiert, sagte Schollenberger. "Dieses Jahr war wegen Corona jedoch leider sehr wenig möglich", betont sie. Umso glücklicher ist sie über das neue Ortsschild.

Die fairen Produkte, die in Hockenheim zum Verkauf angeboten werden, stammen jedoch überwiegend nicht aus der Region. "Unsere Fairtrade-Produkte bestehen in erster Linie aus Kakao und Kaffee aus Entwicklungsländern. In Hockenheim legen wir großen Wert darauf, dass diesen Produkten mehr Bedeutung zugemessen wird”, betont Schollenberger. Das könne nun jeder bei einem Stadtbesuch sofort sehen.