Rhein-Neckar. (env) Schimpfworte aus der untersten Schublade, rassistische Beleidigungen und "ich habe es immer schon gewusst": Hass im Internet ist gerade in den sozialen Netzwerken, die sich in dieser Hinsicht alles andere als "sozial" präsentieren, mittlerweile allgegenwärtig. Unter anderem um geeignete Ansätze gegen dieses Phänomen ging es in der Fachtagung "Hate Speech - Randerscheinung oder Zeitgeist?", zu dem der Präventionsverein "Sicherheit in Mannheim" (SiMA) eingeladen hatte.

"Es war anstrengend, aber auch sehr hilfreich", freute sich Claude Ellinger. Die Leiterin des Jugendhauses in Mannheim-Hochstätt war eine von rund 180 Teilnehmern an den Fachvorträgen und Diskussionen des Fachtages. "Bei uns sind genau die Kids, die sich sehr aktiv auf solchen Feldern bewegen. Deshalb brauchen wir dringend eine finanzielle Verstärkung der Jugendarbeit", forderte sie. Wie sie, kamen die Teilnehmer entweder aus der Jugendarbeit oder auch von den Schulen aus der gesamten Region, mit dem Schwerpunkt auf Heidelberger Einrichtungen. Das freute wiederum Mannheims Ersten Bürgermeister Christian Specht: "Eine Demokratie muss wehrhaft sein. Die wichtigste Waffe dafür ist die Aufklärung, und der wichtigste Bereich der Aufklärung sind die Schulen", nannte der SiMA-Vorsitzende die Stoßrichtung der Veranstaltung.

Immerhin haben die Befragungen nach dem Sicherheitsgefühl der Bürger genau hier ein Defizit aufgezeigt. "Das Sicherheitsgefühl gilt dem öffentlichen Raum, genau wie dem virtuellen Raum", nannte er einen der Erfahrungswerte.

"Wir haben gelernt, dass im virtuellen Raum einiges läuft, und gesehen, dass sich gerade Jugendliche oft in einer Art äußern, die uns erschreckt." Gerade dafür sollte die Fachtagung eine Handhabe bieten. "Gerade für die Lehrergeneration ist es kaum vorstellbar, dass über 80 Prozent der Jugendlichen das Internet als liebste Freizeitbeschäftigung angeben. Deshalb gehört aus unserer Sicht der Umgang mit Computer und Smartphone mit zur Lehrerausbildung", so Specht.

Stephan Ruhmannseder von der Meldestelle "Respect!" im Demokratiezentrum Baden-Württemberg rief deshalb dazu auf, sich den sozialen Netzwerken zu öffnen. "Bewegen Sie sich auch privat in diesen öffentlichen Netzwerken", rief er Lehrkräfte und Jugendsozialarbeiter auf: "Nur so behalten sie auch den Überblick."

Ein Teil des Problems liege jedoch auch in den sozialen Netzwerken selbst, so Specht. "Durch die Algorithmen, nach denen man immer nur angezeigt bekommt, wofür man sich schon einmal interessiert hat, entsteht eine Spirale." Tatsächlich sei das Problem von Propaganda nicht erst eine Erfindung des Internets. "Das gab es wohl schon in ägyptischen Hieroglyphen", so Claude Ellinger.

Bürgermeister Christian Specht hatte dafür am Ende der Fachtagung zumindest einen Lösungsansatz: "Lehrpläne müssen schneller reagieren. Es kann nicht sein, dass ein Phänomen wie Pegida in den letzten drei Jahren noch nicht einmal in Politik-Abitur-Klausuren vorgekommen ist." Dies ist eine Erkenntnis, die der Bürgermeister ins Gespräch für die kommenden Wochen mit dem baden-württembergischen Kultusministerium mitnehmen möchte.

Eine weitere gab er den Lehrern und Jugendsozialarbeitern mit auf den Weg: "Wir lassen sie mit diesem Thema nicht alleine. Sie sind unsere wichtigsten Demokratiearbeiter."