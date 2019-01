Brühl. (stek) Die Erlebniskletterwelt sah eigentlich schön aus, als sie vor acht Jahren auf dem Pausenhof der Brühler Jahnschule eingerichtet wurde. Unter der Leitung des Vereins Naturspur verwirklichten Eltern und Bauhofmitarbeiter eine kleine Abenteuerlandschaft mit viel Platz für fantasievolles Spiel. Doch jetzt kommen Bürgermeister Ralf Göck und Schulleiterin Juliane Groß nicht um die Feststellung herum, dass der Schein mehr versprach als das Sein.

"Im Herbst und Winter müssen wir die Anlage aus Sicherheitsgründen die meiste Zeit sperren", erklärt Groß gegenüber der RNZ. Die Holzstämme zum Balancieren seien dann oft zu glitschig. Darüber hinaus, konstatierte die Schulleiterin, sei das Holz grundsätzlich marode geworden. Und das obwohl Robinienholz eigentlich als sehr widerstandsfähig gilt. Die Schulleiterin ist sichtlich betrübt. "In dieser Anlage war von Anfang an der Wurm drin."

Dabei wurde in den vergangenen Jahren vieles unternommen, um die Erlebnislandschaft zu retten. Zu den rund 69.000 Euro, die die Anlage damals gekostet hatte, sei einiges hinzugekommen. Umso ärgerlicher, dass nun die Reißleine gezogen werden und die Anlage abgebaut werden soll. Der Aufwand, der nötig wäre, um die Erlebnislandschaft wieder sicher zu machen, sei in den Augen von Bauamtsleiter Reiner Haas nicht mehr verhältnismäßig.

Das Hauptproblem sei, so der Bauamtsleiter, dass die Stämme beim Bau nicht richtig entsplintet wurden. Dabei wird die äußere Schicht der Stämme entfernt, was die Haltbarkeit deutlich verlängere, erklärt Haas. Ein vergleichbares Problem gab es auch beim Spielplatz "Fasanerie" im Brühler Westen. Dort konnte das Spielgerät jedoch mit großem Aufwand gerettet werden. Nicht so in der Jahnschule, wie der Bauleiter bedauert.

Naturspur konnte bis dato zu dem Sachverhalt nicht offiziell Stellung beziehen, da der Verein bis Ende Januar in der Winterpause ist. Grundsätzlich gelte, so eine Stellungnahme aus vorangegangenen Gesprächen mit dem Verein, dass Holz ein Naturprodukt sei und natürlichen Verwitterungsprozessen unterliege. "Trotzdem werden wir dem Verein die Möglichkeit geben, noch einmal Stellung zu nehmen", kündigte Bürgermeister Göck an. Zufriedenstellend sei das alles trotzdem nicht.

Klar ist bereits, dass das Thema in der Sitzung des Technischen Ausschusses am kommenden Montag, 14. Januar, behandelt wird. Beantragt wurde, das Spielgerät zu demontieren und zu entsorgen. In der Folge soll dann eine neue Anlage installiert werden.

Mit der Firma "Elbe" habe man bereits ein geeignetes Unternehmen gefunden, das für Ersatz sorgen würde, erklärte Groß. Alles in allem würde das die Gemeinde 40.000 Euro kosten.

"Natürlich ist das alles unerfreulich, aber im Sinne der Kinder alternativlos", sagte die Schulleiterin. Eine Sicht, die auch im Rathaus allgemein geteilt wird.