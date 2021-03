Von Harald Berlinghof

Brühl. Die Nachricht, dass die beiden Energieversorger EnBW und MVV nun offiziell mit dem Segen des Landesbergbauamts im Oberrheingraben nach Erdwärme-Vorkommen suchen dürfen, stößt in Brühl nicht gerade auf Begeisterung. "Der Brühler Gemeinderat hat sich Ende vergangenen Jahres mehrheitlich dagegen ausgesprochen, dass auf Brühler Gemarkung Geothermie-Bohrungen durchgeführt werden", betont Brühls Bürgermeister Ralf Göck.

Allerdings hat an diesem Freitag das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, das im Regierungspräsidium Freiburg angesiedelt ist, die Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdwärme im Feld "Hardt" erteilt. Dazu gehört unter anderem der gesamte Raum Schwetzingen-Hockenheim. Eine große Überraschung war die Erteilung der Aufsuchungserlaubnis an MVV und EnBW jedoch nicht. Bereits im August vergangenen Jahres hatte sich das Bergbauamt auf die beiden Unternehmen festgelegt.

In Brühl ist man in Sachen Geothermie besonders sensibel. Dort existiert bereits ein 3700 Meter tiefes Bohrloch, das die mittlerweile insolvente Firma GeoEnergy gebohrt hat. Im Jahr 2008 hatte der Gemeinderat mit 15 Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen und einer Gegenstimme den Vertrag zwischen der Firma und der Gemeinde gebilligt. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Bürgerinitiativen gegen die Tiefengeothermie auf Brühler Gemarkung entstanden. Bürgermeister Göck hatte sich zu jener Zeit für das Projekt ausgesprochen.

"Ich finde es gut, dass die beiden Partner MVV und EnBW den Zuschlag für die Aufsuchung vor der Deutschen Erdwärme GmbH bekommen haben. Ich glaube, dass mit solch finanziell potenten Unternehmen ein ähnliches Desaster wie mit GeoEnergy und deren Insolvenz nicht denkbar ist", so der Rathauschef. Außerdem traue er den beiden Unternehmen zu, mit mehr Transparenz auf die Bürger zuzugehen und sie mitnehmen zu können.

Die Aufsuchungen erfolgen nun mithilfe von Rüttelplatten, die Schallwellen durch den Untergrund schicken und damit den Aufbau der Erdschichten sichtbar machen. Ein Hindernis bei der Einbeziehung des Brühler Bohrlochs sind jedoch die Eigentumsverhältnisse auf dem Gelände. Dabei stehen 16.000 Quadratmeter Fläche im Fokus, von denen bereits die Hälfte an die Gemeinde zurückgegeben wurde. Die restlichen 8000 Quadratmeter sind zwischen der Gemeinde Brühl und dem Insolvenzverwalter von GeoEnergy strittig. "Ich erwarte, dass wir bis Ende des Jahres vielleicht ein Ergebnis der gerade laufenden gerichtlichen Auseinandersetzung bekommen", meint Göck. Es geht dabei auch um erhebliche Mietnachzahlungen von GeoEnergy an die Gemeinde für das Gelände. Göck spricht von rund vier Jahren an Ausständen. Der Insolvenzverwalter bestreite dies und fordere im Gegenzug Geld von der Gemeinde. Solange dieser Streit nicht rechtskräftig entschieden ist, stellt sich die Frage: "Dürfen die EnBW und die MVV überhaupt auf das Gelände?" Nein, sagt Göck. Der Gemeinderat wolle an dieser Stelle keine Geothermie mehr. > weiterer Bericht zum Thema auf der Seite Metropolregion