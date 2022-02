Von Harald Berlinghof

Eppelheim/Oftersheim/Plankstadt. "Da zieht ein Sturm herauf", sagt Plankstadts Bürgermeister Nils Drescher. Und meint damit nicht das Sturmtief, das beim Pressegespräch am Donnerstagvormittag immer noch keine Ruhe geben will. Drescher bezieht sich auf den Unmut in Plankstadt, Eppelheim und Oftersheim wegen des möglichen Verlaufs der Bahn-Neubaustrecke Mannheim-Karlsruhe. Eine der im Raum stehenden Varianten könnte durch die drei Gemeinden führen. In Plankstadt hat sich deshalb bereits am Wochenende eine Bürgerinitiative gebildet. In Eppelheim stehe eine Gründung wohl unmittelbar bevor, wie der Aktivist und Experte Erich Zahn erfahren hat.

Zwar will die Bahn die Streckenoptionen erst Anfang Juni vorstellen – doch seien die Pläne für eine Fortführung der Trasse in Richtung Karlsruhe im Grünflächenbereich zwischen Eppelheim und Plankstadt schon recht konkret, heißt es. Passend der Ort des Gesprächs: Drescher, seine Eppelheimer Kollegin Patricia Rebmann und Oftersheims Hauptamtsleiter Jens Volpp treffen sich auf halber Strecke am Alten Wasserwerk und machen ihre Position deutlich. "Wir benötigen diesen Freiraum zum Schutz von Natur und Landschaft aber auch der Menschen", betont Rebmann. Sie sieht Eppelheim zunehmend "erdrosselt" durch die Infrastruktur in der Umgebung. Der neue Heidelberger Stadtteil im Patrick-Henry-Village, die A 5 im Osten und im Norden das Kreuz Heidelberg bildeten heute schon erhebliche Barrieren, erklärt sie. "Wir fühlen uns ein wenig wie in einem Gefängnis."

Umso wichtiger sei daher der landschaftlich offene Bereich zwischen Eppelheim und Plankstadt für Erholungssuchende und die hier lebende Tierwelt von Kreuzkröte bis Rebhuhn. "Mit einer Bahntrasse würde die jahrzehntelang vorangetriebene Vernetzung der Biotope zerstört. Es kann nicht sein, dass die Bahn einfach nur die billigste Lösung umsetzen will", macht Rebmann ihrem Ärger Luft. Oftersheim wäre im weiteren Verlauf der Trasse ebenfalls stark betroffen. Denn die Schienenstrecke, die unter der B535 hindurchführen könnte, würde auch die Dünenlandschaft queren.

Die Vertreter der Kommunen belassen es nicht bei Emotionen, sondern setzen vor allem auf Argumente. Die jetzt auf dem Tisch liegende, mögliche Linienführung sei "ein deutlicher Verstoß gegen das raumordnerische Bündelungsgebot und damit eindeutig rechtswidrig", sagt Drescher. Man stehe mit der Bahn in einem regelmäßigen Gedankenaustausch – auch im Dialogforum, an dem die Bürgermeister regelmäßig teilnehmen. Die Rathausspitzen haben eine gemeinsame Stellungnahme gegenüber der Deutschen Bahn und dem Regierungspräsidium Karlsruhe abgegeben. Die zentrale Forderung: Die strittige Trassenvariante soll aufgegeben werden. Mit Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner, der die Route ebenfalls sehr kritisch sehen soll, werde es im März ein Gespräch geben. Die Linie würde auch durch den äußersten Heidelberger Westen verlaufen. Betroffen wären die Stadtteile Kirchheim und Wieblingen in den Bereichen Neurott, Kurpfalzhof, Patrick-Henry-Village und Grenzhof. Ursprünglich hatte es bei der Deutschen Bahn laut Stadt auch die Überlegung gegeben, eine Trasse mitten durch Heidelberg zu ziehen. Diese ist inzwischen aber vom Tisch.

"Es gibt noch keinen Grund zur Panik. Wir haben viele Mitstreiter in der Politik durch unsere Bundestagsabgeordneten, den Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim und den Verband Region Rhein-Neckar", weiß Drescher. Der eigentliche Genehmigungsprozess habe noch gar nicht begonnen und werde einige Jahre dauern. Und wenn nötig, seien die drei Kommunen auch zu einer Klage gegen die Trasse bereit. Gute Nachrichten gab es zuletzt für St. Leon-Rot: Beim letzten Dialogforum wurde bekannt, dass zwei Linienkorridore nach der Segmentbetrachtung im Bereich der beiden Ortsteile nicht weiter verfolgt werden. Zum einen der Abschnitt zwischen der A5 und Reilingen, der in den ersten Entwürfen den St. Leoner-See zerschnitten hätte. Zum anderen die Strecke von Kronau her, die über den Golfplatz und am östlichen Ortsrand von Rot entlang geführt hätte. Im Spiel bleibt eine Trasse entlang der A5, für die die Bahn einen Tunnel im Bereich von St. Leon und Rot vorsieht.