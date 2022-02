Von Peter Wiest

Eppelheim. Sie hämmern und sägen, sie schrauben, sie nageln und sie feilen. Sie stellen Kleinmöbel her, sie reparieren Fahrräder, sie setzen defekte Küchenmöbel wieder instand. Sie bauen Regale, Schränkchen, Balkongeländer oder auch mal ein Bett. Und nicht nur das: Auch eine Gitarre oder eine Conga Marke Eigenbau entstehen hier, ebenso Ersatzteile für einen englischen Oldtimer – oder sogar ein Katamaran-Segelboot, mit dem die Donau bis zur Mündung befahren wurde.

All dies tun sie in Eigenarbeit, nur für sich selbst, für den Eigenbedarf und vollkommen unkommerziell. Dies allerdings in einem professionell anmutenden Umfeld mit dem Werkzeug und den Materialien, die es für so etwas nun mal braucht: In einer waschechten und nahezu perfekt ausgestatteten Werkstatt.

Hintergrund: Das im Besitz der katholischen Kirchenschaffnei befindliche Grundstück in der Erich Veith-Straße in Eppelheim, auf dem unter anderem der Verein "Die Werkstatt" Räumlichkeiten angemietet hat, soll "in Richtung Wohnen für Familien" entwickelt und im Rahmen von Erbpachtlösungen in diesem Sinn bebaut werden". Das teilte ein Sprecher der Heidelberger Firma Epple Immobilien auf RNZ-Anfrage mit. Danach hat Epple bereits mit der Projektentwicklung begonnen; ein Bebauungsplan sei eingereicht worden und werde demnächst im Eppelheimer Gemeinderat diskutiert. Vorbehaltlich der Baugenehmigung soll dann dort 2023 mit dem Bau von insgesamt 22 Einfamilien-Reihenhäusern sowie einem Mehrfamilienhaus mit einer noch zu klärenden Anzahl von Wohnungen begonnen werden. Die von Epple errichteten Wohngebäude sollen nach Darstellung des Sprechers gezielt Paaren und Familien angeboten werden; Kinder seien dabei "ausdrücklich erwünscht". Den bisherigen Mietern auf dem Grundstück wurde zu Ende November dieses Jahres gekündigt. Zum Verein "Die Werkstatt" hat Epple nach Auskunft des Sprechers bereits frühzeitig Kontakt aufgenommen; die Makler-Abteilung der Firma suche seither für den Verein Ersatzräumlichkeiten und habe auch bereits zwei konkrete Angebote vorgelegt, die allerdings nicht den Vorstellungen des Vereins entsprochen hätten. Deshalb laufe die Suche weiter, wobei allerdings Räumlichkeiten mit dem speziellen Anforderungsprofil des Vereins im Großraum Heidelberg schwer zu finden seien. wit

"Die Werkstatt" heißt auch passenderweise der Verein, der dies Männern und Frauen aus der Region ermöglicht, die ihre handwerklichen Anliegen und Belange und darüber hinaus auch mal vielleicht den einen oder anderen Traum in die Realität umsetzen möchten. Gut vier Jahrzehnte ist es her, dass ein Freundeskreis den Verein mit der Zielsetzung gründete, einen Raum zu schaffen "für sinnvolle Gestaltung von Freizeit", so das ursprüngliche Anliegen in den Statuten.

Die Idee dahinter, die bis heute von den mittlerweile gut 80 Vereinsmitgliedern mit Begeisterung in die Tat umgesetzt wird: Die vorhandenen Werkzeuge werden gemeinsam genutzt. Zusätzlich entsteht auf diese Art eine echte Gemeinschaft über das Handwerkliche hinaus. Dabei gelten für die direkte Arbeit im Verein stets zwei eisernen Regeln: Es werden keine kommerziellen Projekte ausgeführt, und es wird kompromisslos sicher nach den Regeln der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) gearbeitet.

"Da täglich jeweils nur etwa drei bis vier Mitglieder an ihren Projekten arbeiten, entsteht dabei ein intensiver Gedankenaustausch, der das Gemeinschaftsgefühl ebenfalls stärkt", erläutert Albert Klar-Bauder, Kassier und einer der Sprecher des Vereins. Gestartet wurde das Projekt 1977 in einer Drei-Zimmer-Wohnung in Dossenheim hinter dem ehemaligen "Schluckspecht". Sehr schnell wurden die Räume dort zu klein, und man zog an den Neckarstaden nach Heidelberg um, wo dann auch der Verein "Die Werkstatt" offiziell gegründet wurde. In den 1980er-Jahren mussten die "Bastler" dann dort einem Abriss weichen und zogen nach Eppelheim; zunächst in die Hauptstraße und ab 1990 in die bis heute genutzten angemieteten Räume in der Erich Veith-Straße am Südzipfel der Stadt.

Dort haben sich die rund 80 Mitglieder, mit denen das Ende des Wachstums für den Verein erreicht worden ist, größtenteils in Eigenleistung auf insgesamt 320 Quadratmetern rundum perfekt eingerichtet. "Der Standort hier war von Anfang an und ist heute mehr denn je perfekt für uns", sagt der Ladenburger Albert Klar-Bauder.

Zusätzlich zu den eigentlichen Werkstätten ist auch ein Sozialraum vorhanden, und der, so der Mit-Vereinsgründer und das heutige Ehrenmitglied Michael Bering aus Heiligkreuzsteinach, "bietet nicht nur die Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein, sondern auch zu handwerklichen Schulungen und Workshops, wie wir sie immer wieder mal durchführen, auch in Kooperation mit Einrichtungen wie der Erzieher-Fachschule Heidelberg oder der Volkshochschule".

Dass dem Verein von verschiedener Seite bescheinigt wurde, dass er und seine Arbeit ein absolutes Zukunftsprojekt sei, ist so kaum verwunderlich. Alles im grünen Bereich also bei "Die Werkstatt e.V."? Nicht mehr wirklich, seitdem den Verein ein Kündigungsschreiben erreichte, mit dem der Mietvertrag für die Räumlichkeiten in der Erich-Veith-Straße unwiderruflich zum 30. November dieses Jahres aufgekündigt wurde. "Das hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen, und momentan wissen wir wirklich nicht, wie es weiter gehen soll", so dazu Albert Klar-Bauder. Hinter der Kündigung stehen nach seinen Worten Pläne, wonach die katholische Kirchenschaffnei als Erbpachtgeber das gesamte Areal mit Hilfe eines Investors entwickeln möchte (siehe "Hintergrund"); deshalb muss der Verein "Die Werkstatt" weichen und sucht jetzt händeringend ein neues Areal, auf dem die Arbeit fortgesetzt werden kann. "Das sollten vielleicht so zwischen 150 und 300 Quadratmetern sein, die wir bräuchten", sagt Albert Klar-Bauder.

Diese könnten die Vereinsmitglieder dann selbst einrichten und auch entsprechend herrichten. "Wir haben Mitglieder aus Heidelberg und zahlreichen umliegenden Gemeinden", ergänzt Michael Bering, "und wenn wir in dieser Region etwas Passendes fänden, wäre das super".

Info: Angebote für geeignete Vereinsräumlichkeiten nimmt der Verein gerne entgegen über Albert Klar-Bauder, Mail: klarbaudermann@t-online.de, Telefon 0173/680 28 28.