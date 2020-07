Rhein-Neckar. (nip/zg) Es ist Samstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr: Vor der AVR Anlage in Hirschberg stehen bereits rund 25 Autos, deren Fahrer darauf warten, an die Reihe zu kommen. Sie haben zumeist Grünschnitt, Holzabfälle oder Sperrmüll geladen und wollen ihre Ladungen gerne entsorgen. Das dauert. Ein Problem, das einem Hirschberger Bürger sauer aufstößt: Erst im dritten Anlauf, so schildert er, konnte er seinen Holzabfall abladen.

Beide Male zuvor hätte er sonst samstags bei rund zweistündiger Wartezeit nicht mehr rechtzeitig vor Schließung um 19 Uhr abladen können. So berichtet die RNZ am 20. Juni, nachdem die AVR Anlagen ihren Betrieb im Mai nach coronabedingter Schließung wieder aufgenommen hatten.

Jetzt ist es zwar ruhiger geworden, doch ganz ist das Problem offenbar noch nicht aus der Welt. So weist die AVR Kommunal in einer Mitteilung darauf hin, dass es bei den Anlagen zu längeren Wartezeiten kommen könne, da nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen eingelassen werde. Die Empfehlung lautet, nicht gleich bei Öffnung um 15 Uhr zur Anlage zu fahren, sondern erst später zwischen 17 und 19 Uhr. Dann seien die Wartezeiten erfahrungsgemäß deutlich kürzer.

Die angelieferten Abfälle sollten vorsortiert sein, sodass sich der Entladevorgang nicht unnötig verzögert. Das Tragen eines Mundschutzes sowie die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von 1,50 Metern sind bei der Anlieferung auf den Anlagen Pflicht.

Für die AVR Anlagen in Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg gelten derzeit für Einwohner und für gewerbliche Anlieferer des Rhein-Neckar-Kreises folgende Öffnungszeiten:

AVR Anlage Sinsheim:

Montag bis Freitag: 15 bis 19 Uhr

Samstag: 8 bis 12 Uhr.

AVR Anlage Wiesloch:

Montag bis Freitag: 15 bis 19 Uhr

Samstag: 8 bis 12 Uhr.

AVR Anlage Ketsch:

Montag bis Freitag: 15 bis 19 Uhr

Samstag, 26. September, 24. Oktober und 28. November: 8 bis 12 Uhr

AVR Anlage Hirschberg:

Montag bis Freitag: 15 bis 19 Uhr

Samstag, 26. September, 24. Oktober und 28. November: 8 bis 12 Uhr