Von Peter Wiest

Rhein-Neckar/Heidelberg.Ob das Festival im kommenden Herbst tatsächlich so wie die letzten 21 Jahre stattfinden kann, lässt sich derzeit noch nicht absehen. Aber Rainer Kern ist zumindest zuversichtlich: "Mein Team und ich haben Hoffnung", sagt der Leiter von Enjoy Jazz – und macht klar, dass es 2020 zumindest eine Neuauflage geben wird. "Auch wenn wir natürlich nicht die Augen vor der Situation verschließen wollen und wissen, dass es möglicherweise nicht in der Form stattfinden kann, wie wir sie kennen". Deshalb plane man derzeit "ein Festival, wie wir es uns wünschen – aber wir planen auch für den Fall, dass es anders kommt".

Nach Stand der Dinge soll die 22. Ausgabe von Enjoy Jazz vom 2. Oktober bis zum 14. November stattfinden. Wenn alles gut geht und die Corona-Krise bis dahin weitgehend überwunden ist, wird es wohl wieder um die 70 Konzerte geben in der Metropolregion Rhein-Neckar, die meisten davon in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen, vereinzelt auch an anderen Orten. In der Vergangenheit waren beim "Festival für Jazz und Anderes", wie es offiziell heißt, immer wieder Weltstars zu Gast. Zudem gab es stets Geheimtipps und spektakuläre Newcomer-Acts. Zwei Termine stehen bereits im Kalender: Am 17. Oktober Dionne Warwick und die Neue Philharmonie Frankfurt im BASF Feierabendhaus in Ludwigshafen, am 14. November das Abschlusskonzert mit Michael Wollny in der Mannheimer Christuskirche. Gute Resonanz gefunden hat nach Kerns Worten das neue Projekt "So much more than just a Song: Jazzstandards und ihre Geschichte(n)", mit dem sich Enjoy Jazz an schreibende Musikliebhaber wendet.

In einem Buch sollen Texte veröffentlicht werden, die durch Jazz-Standard-Stücke inspiriert wurden – in Prosa, Lyrik, Dramatik oder als Essay. Jazz-Liebhaber sind aufgerufen, sich mit entsprechenden Texten zu beteiligen und diese einzusenden auf maximal fünf DIN A4-Seiten. Basieren soll das Ganze auf Standard-Stücken des Genres wie etwa "Summertime" von George Gershwin. "Das Standard-Repertoire ist schließlich der Grund dafür, warum Jazzmusiker aus aller Welt sofort miteinander Musik machen können", so Rainer Kern..

Wer sich mit einem selbst verfassten Text beteiligen will, sollte diesen bis spätestens 31. Mai eingesendet haben. Teilnahmebedingungen und weitere Infos können per E-Mail angefordert werden über anmeldung@enjoyjazz.de. Eine ganz besondere Aktion plant Enjoy Jazz bereits am Donnerstag, 30. April, dem "Unesco International Jazz Day".

Ab 20 Uhr wird an diesem Tag ein Konzert aus dem Mannheimer Jazzclub "Ella & Louis" im Internet übertragen, bei dem zehn Musikerinnen und Musiker der regionalen Szene mitwirken und jeweils in unterschiedlicher Trio-Besetzung auftreten werden. Verstanden wird dies auch als eine Solidaritätsaktion für freischaffende Künstler, wie Club-Chef Thomas Siffling und Rainer Kern betonen. Mitwirkende sind die Sängerinnen Nicole Metzger und Juliane Blumenschein sowie Bernhard Vanecek (Posaune), Alexandra Lehmler und Olaf Schönborn (Saxophon), TC Debus (Bass), Claus Kiesselbach (Vibraphon), Marcus Armani (Gitarre), Erwin Ditzner (Schlagzeug) und Thomas Siffling (Trompete). Das Konzert findet statt in Kooperation von Enjoy Jazz und "Ella & Louis" mit der Unesco City of Music Mannheim, "Mannheim Connects Culture", Startup Mannheim, der Mannheim Congress GmbH m:com sowie den "Friends of Enjoy Jazz".

"Was ich bei mir und meinem Team, aber auch bei vielen Anderen in der Kulturszene spüre, ist eines sicher nicht: Resignation", sagt Kern mit Blick auf die momentane Situation. "Ich spüre viel Lust, den Menschen weiterhin, auf welche Art und Weise auch immer, Kunst zu vermitteln, Freude und geistige Anregungen zu bringen. Das stimmt mich positiv".

Info: Enjoy Jazz-Live-Konzert am Donnerstag, 30. April, ab 20 Uhr aus dem Jazzclub Ella & Louis. Die Veranstaltung wird über die Facebook-Präsenz und den Youtube-Kanal von Enjoy Jazz ins Internet gestreamt unter www.youtube.com/user/enjoyjazzfestival/live oder www.facebook.com/weRculture2020