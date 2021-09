Heidelberg/Mannheim/Ludwigshafen.(RNZ) Enjoy Jazz hat sich als international renommiertes Musik-Event in der Festivallandschaft etabliert. Auch diesen Herbst gibt es vom 1. Oktober bis 14. November wieder einige Ohrenkitzler: Den Auftakt bildet am Freitag, 1. Oktober, die New Yorker Sängerin, Elektronikerin und Flötistin Melanie Charles um 20 Uhr im BASF Feierabendhaus. Charles Offenheit zeigte sich gerade vor einigen Jahren in der Zusammenarbeit mit Damon Albarn und dessen Gorillaz-Projekt. Und da ist noch ihre Liebe zu haitianischer Musik.

Die in Korea aufgewachsene Schlagzeugerin Sun-Mi Hong gibt indessen am Samstag, 2. Oktober, um 20 Uhr im Kunstverein Heidelberg ein Spiel aus relaxtem Groove und dramatischen Akzenten. Ein absolutes Highlight ist auch Laura Perrudin, die mit ihrer Harfe am Donnerstag, 7. Oktober, in den Karlstorbahnhof nach Heidelberg kommt. Und ja, zwischen all den manipulierten Sounds, den Beats, den Raps, dem Pop-Appeal wirkt es mitunter so, als erklänge ein alten Saiteninstrument. Oder ist es doch eine E-Gitarre? Irgendwie scheint sich Laura Perrudin das Björk-Kompliment zu eigen gemacht zu haben.

Info

Infos zu Programm und Künstlern unter https://www.enjoyjazz.de/, Karten im RNZ-Ticketshop