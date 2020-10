Heidelberg/Mannheim. (wit) Wenn am Sonntagabend nach 22 Uhr in der Mannheimer Alten Feuerwache die letzten Beats und Akkorde von Erwin Ditzners "Carte Blanche" verklingen, legt Enjoy Jazz eine längere Pause ein, es soll aber auf keinen Fall das Ende des diesjährigen Festivals sein. Entsprechend der Corona-Lockdown-Verordnung wird es ab dem kommenden Montag, 2. November, für den Rest des Monats zunächst zwar keine weiteren Veranstaltungen geben. Die Auftritte sollen jedoch nach Möglichkeit so schnell wie möglich nachgeholt werden: "Sobald wir wieder dürfen, gerne ab dem 1. Dezember", sagte Festival-Leiter Rainer Kern am Freitag der RNZ.

Betroffen sind 16 Veranstaltungen, die bis 14. November noch auf dem Programm standen. "Wir versuchen derzeit, diese allesamt auf Anfang Dezember zu verlegen", so Kern: "In der Hoffnung, dass das Ziel erreicht wird, die Auflagen Ende November zu beenden". Das wichtigste ist für ihn und sein Team, dass man sich als Festival sowohl den vom Lockdown auch existenziell bedrohten Künstlern gegenüber als auch "unserem sehr treuen und in den zurückliegenden Wochen in jeder Hinsicht umsichtigen Publikum" verpflichtet fühle. "Beide werden nämlich durch die jetzigen Beschlüsse bestraft", sagte Kern.

Falls im Dezember Konzerte möglich sind, wird das Festivalfinale mit dem Starpianisten Michael Wollny am 13. des Monats in der Mannheimer Christuskirche stattfinden. Dieser Termin konnte bereits festgelegt werden. Tickets für sämtliche jetzt geblockten Veranstaltungen behalten ihre Gültigkeit und können, wenn dies von den Käufern gewünscht wird, zeitnah zurückgegeben werden.

"Wenn es, was ich nicht hoffe, tatsächlich auch im Dezember noch beim Lockdown bleiben sollte, dann verschieben wir die Termine halt noch weiter nach hinten", erklärte Kern in einer Mischung aus Zuversicht und Entschlossenheit. "Wir machen weiter – sobald wir es halt wieder dürfen", stellte er klar. Der Festival-Leiter betont, dass in den zurückliegenden vier Wochen alles hervorragend funktioniert habe. Und nicht nur für ihn sei es mehr als verwunderlich, dass der anstehende "Lockdown light" ausgerechnet die Kultur und die Gastronomie in den Fokus rücke, was trotz umfassender und gut funktionierender Abstands- und Hygieneregeln erneut zu existenziellen Härtefällen führe.

Er verstehe, so Kern, dass aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens drastische Maßnahmen unabdingbar seien. Aber gerade die von der Bundeskanzlerin genannten 75 Prozent nicht nachvollziehbarer Infektionen seien ein Argument gegen diese Strategie. Es sei nicht nachvollziehbar, warum der Lockdown im Kultur- und Veranstaltungsbereich dazu führen solle, die Neuinfektionen zu reduzieren, sagte Kern. Insofern könne er sich den Aussagen des Heidelberger Theaterintendanten Holger Schultze in der RNZ nur anschließen. Er hatte den "undifferenzierte Lockdown" kulturpolitisch als Schlag ins Gesicht für alle bezeichnet.