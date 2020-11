Heidelberg/Mannheim. (wit) Festivalleiter Rainer Kern hat es immer wieder betont: Enjoy Jazz soll weitergehen. Er ist nach wie vor zuversichtlich, dass dies nach der coronabedingten November-Pause bereits ab Dezember geschehen kann und hat jetzt die neuen Termine des noch ausstehenden restlichen Programms bekannt gegeben. Wenn die dann geltenden Regelungen es zulassen, werden unter den üblichen Hygienemaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen ab dem 9. Dezember zunächst vier weitere Konzerte stattfinden. Die restlichen Auftritte sind für das neue Jahr geplant. Das Programm im Überblick:

> Mittwoch, 9. Dezember: Jens Thomas, "Das Haus", Ludwigshafen.

> Samstag, 12. Dezember: Lömsch Lehmann, TC Debus und Erwin Ditzner, "Das Haus".

> Sonntag, 13. Dezember: Michael Wollny, Christuskirche Mannheim (offizielles Festival-Abschlusskonzert).

> Montag, 14. Dezember: NM3 (Zusatzkonzert), Wollfabrik Schwetzingen.

> Montag, 8. Februar: Petros Klampanis, Ella & Louis Mannheim.

> Donnerstag 25. Februar: Jean-Louis Matinier & Kevin Seddiki, Ella & Louis.

> Donnerstag, 6. Mai: Avery Sunshine Duo, "Das Haus".

> Dienstag, 18. Juni: Sarah McCoy, Karlstorbahnhof Heidelberg.

Zusätzlich stehen schon zwei Termine für die nächste Auflage von Enjoy Jazz fest. Am 9. Oktober nächsten Jahres soll Dionne Warwick mit der Neuen Philharmonie Frankfurt im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen auftreten. Das Silje Nergaard Duo ist am 1. November im Karlstorbahnhof zu Gast.

Info: Bereits für Veranstaltungen gekaufte Karten behalten für die neuen Termine ihre Gültigkeit. Weitere Infos gibt es unter www.enjoyjazz.de