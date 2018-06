Von Peter Wiest

Heidelberg. Am Anfang waren es 14 Konzerte. Alle fanden sie in Heidelberg statt. Zwei Jahrzehnte später sind es über 70 Veranstaltungen mit 270 Künstlern aus 30 Ländern, die an 25 Orten in der Metropolregion Rhein-Neckar über die Bühne gehen. Beeindruckende Zahlen, die die Entwicklung von "Enjoy Jazz" verdeutlichen - die aber noch lange nicht den Stellenwert und das Renommee dieser Veranstaltungsreihe ausmachen, die zu einem der bedeutendsten deutschen Jazz-Festivals geworden ist - wenn nicht zum bedeutendsten überhaupt. Das Programm, das "Enjoy Jazz" zum 20-jährigen Jubiläum zu bieten hat, übertrifft noch einmal alles. Eine große Geburtstagsparty.

Geprägt ist das Festival heute mehr denn je von der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Künstlern, Förderern und Institutionen - was auch so bleiben soll, wie Festivalleiter Rainer Kern gestern im "Europäischen Hof" betonte. Nur dadurch ist es zu dem geworden, was es heute ist - und nur dadurch ist es finanzierbar. Rund 1,5 Millionen Euro beträgt das Budget, wobei etwa die Hälfte davon durch Eintrittsgelder erwirtschaftet wird, die andere Hälfte durch finanzielle Unterstützung von Sponsoren und der öffentlichen Hand. Letzteres soll auch so bleiben, wie Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner ebenso wie der Mannheimer Kulturbürgermeister, Michael Grötsch, betonten.

Ihre Städte haben für die Jubiläumssaison Sonderbeträge zur Verfügung gestellt: "Für ein Festival, das nicht nur in Deutschland etabliert ist, sondern weltweit, und das somit auch die Namen der Städte und der Region weit hinaus trägt", so Würzner. Ein junger Partner von "Enjoy Jazz" ist Schwetzingen. In dieser Saison sollen im Rokoko-Theater und in der Alten Wollfabrik Konzerte gegeben werden. Bereits länger dabei ist Ludwigshafen. Dort gibt es dieses Mal mehr "Enjoy Jazz"-Konzerte als je zuvor.

Bei allem Erfolg wäre das Festival allerdings nach wie vor undenkbar ohne seine Förderer - mit Hauptsponsor SAS an der Spitze. Dessen Marketing Director, Jürgen Fritz, wies darauf hin, dass "Enjoy Jazz nicht nur ein Glanzlicht sei für die gesamte Metropolregion, sondern dass dessen Ruhm wiederum zurückstrahle auf diese. SAS ist seit 14 Jahren Sponsor und habe den Vertrag gerade für 2019 verlängert, so Fritz. Bereits seit 2004 fördert die BASF das Festival. Die Bedeutung von "Enjoy Jazz" für die gesamte Region unterstrich auch MLP-Gründer Manfred Lautenschläger als Gründungsmitglied des Festival-Kuratoriums: "Und nicht zuletzt sind wir auch stolz darauf, dass wir das passende Publikum dafür haben."

So geht es ab dem 2. Oktober mit Schwung in die Jubiläumssaison. Bis zum 17. November stehen dabei "Jazz und Anderes" im Blickpunkt, wie es offiziell heißt. Bei hochkarätig besetzten Konzerten werden die Grenzen erkundet zwischen Jazz und anderen Musikgenres wie Klassik, Pop, Avantgarde, Rock, HipHop oder Elektro.

Erst zum zweiten Mal in der Geschichte des Festivals wurde nach Michael Wollny im Jahr 2013 ein so genannter "Artist in Residence" verpflichtet, der permanent dabei sein und mehrfach auftreten wird - dieses Mal ein ganz großer Name des Genres: die 80-jährige Jazz-Legende Archie Shepp. Höhepunkt wird ein Konzert im Opernhaus des Mannheimer Nationaltheaters sein, wo Shepp am 24. Oktober sein 1965 veröffentlichtes, aber bisher niemals live aufgeführtes Album "Fire Music" auf die Bühne bringen wird.

Eröffnet wird das Festival am 2. Oktober in der Heidelberger Stadthalle mit einem Konzert der westafrikanischen Musikerinnen Les Amazones d’Afrique, die in ihrer Musik Sexismus, Geschlechterungleichheiten, Rassismus und Kolonialismus thematisieren. "Unterdrückung und Ungleichheit könnten so zu einem Überthema werden für das diesjährige Festival", sagte dazu Rainer Kern gestern. Das Abschlusskonzert gibt am 16. November an gleicher Stelle das libanesische Ensemble Mashrou’ Leila, dessen Auftritt vor zwei Jahren unvergessen ist. Weitere bekannte Namen stehen im Jubiläums-Programm: Von Michael Wolly und Erwin Ditzner über Jan Garbarek, Anke Helfrich, Claus Boesser-Ferrari oder dem Tord Gustavsen Trio bis hin zu James Farm, Anja Lechner und Pablo Márquez oder Jason Moran, der am 9. November mit Archie Shepp in der Mannheimer Alten Feuerwache auftritt.

Info: www.enjoyjazz.de. Der Vorverkauf läuft.