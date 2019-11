Mannheim/Heidelberg/Schwetzingen. (pol/mare) Diebe haben es in Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen auf E-Bikes abgesehen. Das berichtet die Polizei.

Zwischen Donnerstag und Sonntag sind in den drei Städten nämlich insgesamt vier Elektroräder gestohlen worden.

> Auf dem Parkplatz des Uniklinikums Mannheim und in der Rathenaustraße in der Mannheimer Oststadt wurden ein weißes Damen E-Bike der Marke Winora und ein schwarzes Pegasus E-Bike entwendet, die beide dort verschlossen abgestellt waren.

> Auch in der Heidelberger Altstadt in der Ziegelgasse wurde im selben Zeitraum ein E-Bike gestohlen.

> In Schwetzingen haben am Donnerstagabend Unbekannte in der Werderstraße/Ecke Mannheimer Straße das Schloss eines weißen Elektro-Trekkingbikes der Marke NCM geknackt. Der Besitzer des Zweirads zeigte den Diebstahl am Abend bei der Polizei an.

Als er anschließend wieder zu seinem Anwesen zurückkehrte, traf er plötzlich auf zwei junge Männer mit seinem gestohlenen Fahrrad. Diese sagten, dass sie das Rad gefunden hätten und wollten es dem Besitzer gegen einen Finderlohn von 50 Euro zurückgeben. Nachdem der Besitzer den Jugendlichen das Geld gegeben hatte, gaben sie ihm sein Fahrrad und gingen in unbekannte Richtung davon.

Das Duo wurde wie folgt beschrieben: Beide waren etwa 16 bis 19 Jahre alt, hatten kurze dunkle Haare und eine "Undercut"-Frisur. Einer der beiden war mit auffälligen Sneakers und einer Jacke mit rotem Schriftzug bekleidet.

Ob zwischen den vier Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Diebstahlschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Es stehen hier mehrere Zeugentelefone zur Verfügung: Beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt 0621/33010; beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt 0621/1743310; beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte 06221/991700 oder beim Polizeirevier Mannheim-Schwetzingen 06202/2880.