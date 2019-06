Von Rolf Kienle

Hockenheim. Sie sind schick und lautlos, die eleganten Tesla-Elektroautos oder die kompakten BMW i3, Elektro-Smart, Kia Soul oder Renault Zoe. Aber es geht auch anders: Wissenschaftler vom Institut für Fahrzeugtechnik der TU München haben einen elektrischen Kleinlaster entwickelt, der als eher rustikaler Typ daher kommt. Er soll nicht auf europäischen Baustellen eingesetzt werden, sondern in Afrika.

Dort sei es wichtiger, dass man den Warenfluss in Gang hält, als Menschen zu transportieren, sagen die Entwickler von Evum. Am kommenden Wochenende, 15. und 16. Juni, werden sie ihr "Acar" beim e4-Testival im Hockenheimer Motodrom vorstellen. 65 Aussteller sind bei der zweiten Auflage der Messe für Elektromobilität vertreten. Die Veranstalter rechnen mit mindestens 10.000 Besuchern. Diese können die Fahrzeuge selbst testen.

Der Kleinlaster ist nur einer von mehreren Neuheiten des e4-Testivals. Sie haben alle eines gemeinsam: Sie fahren elektrisch. Verbrennungsmotoren haben an diesem Wochenende nichts im Motodrom verloren. Statt brüllender Motoren drehen ab Samstagabend, 20 Uhr, Elektro-Fahrzeuge beim Hockenheim-Cup ihre Runden. 18 Teams mit so kreativen Namen wie "Schlickrutscher" oder "Tesla Chaot" sind am Start. Sie bekommen vom Veranstalter vorab einen 32-Ampere-Stecker und den Hinweis auf die Ladestationen. Und dann geht’s los. Das Zwölf-Stunden-Rennen stellt die Organisatoren vor eine große Herausforderung, denn eigentlich ist es auf dem Hockenheimring längst untersagt, nachts zu fahren.

Die Behörden machten schließlich eine Ausnahme. Denn man kann davon ausgehen, dass es die 18 Teams tempomäßig nicht krachen lassen; sie werden eher sparsam und somit langsam und leise über den Ring fahren. Am Tempo wird es liegen, wie oft sie nachladen müssen. Alexander Nieland vom Veranstalter vermutet, dass die Teams mit zweimal Laden auskommen.

Schirmherr der Messe ist der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), der am Samstagnachmittag den Start-up-Award verleihen wird. 13 Bewerber auf den Preis gibt es. "Start ups können die Menschen zum Umdenken anregen", sagt Nieland. So müssen private Ladestationen keine Ein-Mann-Angelegenheit sein - man kann sie gegen ein entsprechendes Entgelt mit anderen teilen. Oder der Ducktrain: Ein elektrisch betriebener Anhänger folgt seiner Führungsperson dank eines optischen Systems, wobei der Führer ein Radfahrer sein kann und der Anhänger Paletten-Ausmaße hat.

Besondere Aufmerksamkeit werden die E-Scooter erregen, die wohl schon in ein paar Wochen ihre Zulassung auf Deutschlands Straßen bekommen. Die Frage ist nur, welcher Typ. Wer sich dem Thema nähern möchte, kann im Motodrom Probe fahren. Von größerem Interesse dürfte auch die neue Generation der E-Lastenräder sein, die in Berlin längst zum Straßenbild gehören.