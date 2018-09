Von Stefan Hagen

Laudenbach. Wenn um 5 Uhr morgens das Telefon klingelt, bedeutet das meist nichts Gutes. Auch Hermann Lenz hat in diesem Augenblick ein mulmiges Gefühl. Auf dem Display sieht er, dass ihn der Bereitschaftsdienst seiner Gemeinde sprechen will. Sekunden später ist der Laudenbacher Bürgermeister hellwach. Er soll die Polizei anrufen, teilt ihm der Anrufer mit, es gehe um eine Gefährdungslage. Lenz legt auf und eilt ins Rathaus.

Dort besorgt er sich die Baupläne eines Hauses in der Friedrich-Ebert-Straße. Um 5.20 Uhr kommt er an dem Gebäude an - zu diesem Zeitpunkt hat die Polizei die Straße bereits weiträumig abgesperrt. Auslöser der Aktion ist der Anruf eines Mannes, der in diesem Anwesen lebt.

Um 2.40 Uhr hatte er einem Beamten des Polizeireviers Weinheim mitgeteilt, dass er über Sprengstoff verfüge und im Haus eine Selbstschussanlage installiert habe. Minuten später ruft er noch einmal an, fast zeitgleich machen sich die ersten Streifenwagen auf den Weg.

Vor Ort werden die Baupläne, die Lenz mitgebracht hat, sofort eingehend studiert - so können sich die Einsatzkräfte ein genaueres Bild der Örtlichkeit machen und etwaige Fluchtwege blockieren. Der Bürgermeister erfährt, dass sich ein Sondereinsatzkommando (SEK) auf dem Weg nach Laudenbach befindet, die Lage erfordert den Einsatz von Spezialisten. Um 7.35 Uhr trifft die Truppe, die aus Göppingen kommt, schließlich an der Bergstraße ein.

Das bleibt im Ort natürlich nicht unbemerkt. "Da ist alles abgesperrt, die laufen mit Maschinengewehren rum", stellt ein besorgter User via Facebook fest. "Da sind die Grundschule und ein Kindergarten um die Ecke. Was ist da los?", heißt es in dem Beitrag weiter. Aber auch daran hat die Polizei gedacht. "Wir haben der Kindergartenleitung mitgeteilt, dass die Kleinen nicht ins Freie dürfen, sondern in der Einrichtung bleiben sollen", sagt Holger Behrendt, Leiter des Polizeireviers Weinheim, gegenüber der RNZ. Man rechnet also mit dem Schlimmsten ...

Derweil sind sich die Einsatzkräfte sicher, dass sich der längst identifizierte 30-Jährige in dem Gebäude aufhält. Weitere Maßnahmen werden ergriffen - unter anderem wird das Gas abgestellt. Dann versucht die Einsatzleitung den Mann anzurufen, bestätigt Polizeisprecher Markus Winter - allerdings vergeblich. Schließlich wird der Befehl zum Zugriff gegeben. Dass da jemand vor seiner Wohnung hantiert, scheint der Mann aber zu bemerken, denn völlig unerwartet öffnet er plötzlich die Tür. Dann überschlagen sich die Ereignisse: Offenbar hat der 30-Jährige eine Armbrust in der Hand. Allerdings lässt er die Waffe angesichts der vermummten Spezialeinsatzkräfte sofort fallen und versucht, ins Innere der Wohnung zu flüchten. Weit kommt er nicht, die Polizisten bringen ihn "sofort zu Boden", wie Polizeisprecher Winter formuliert. Verletzt wird bei der Festnahme niemand.

Bei der anschließenden Hausdurchsuchung stellen die Beamten einen alten Vorderlader, ein Beil und die besagte Armbrust sicher. "Sprengmittel wurden keine gefunden", sagt Winter. Nun ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat gegen den Laudenbacher. Der Mann wurde zunächst aufs Weinheimer Polizeirevier und anschließend ins Psychiatrische Zentrum Nordbaden nach Wiesloch gebracht.

Der 30-Jährige war vor einigen Tagen schon einmal auffällig geworden. Er war in Heidelberg mit einem Mountainbike erwischt worden, an dem er einen elektrischen Hinterradantrieb angebracht hatte. Die Polizei hatte das Fahrrad beschlagnahmt. In der Nacht war der Mann dann auf dem Weinheimer Polizeirevier erschienen und wollte mit den Beamten diskutieren.

Als diese ihn wegschickten, kletterte er kurzerhand auf einen rund sechs Meter hohen Ampelmast und weigerte sich, wieder herunterzukommen. Erst als die Feuerwehr mit einer Leiter in Stellung ging, beendete er seine Kletterpartie. Den Rest der Nacht verbrachte er in der Ausnüchterungszelle.