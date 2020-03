Laudenbach/Rhein-Neckar. (sha) Deutlich sichtbare Lücken in verschiedenen Regalen, dazu ein Schild, auf dem Lebensmittel und Dinge des täglichen Gebrauchs aufgeführt sind, die jetzt quasi rationiert sind. Die Kunden im Edeka-Express-Markt in Laudenbach spüren, dass in diesen Tagen nichts mehr so ist, wie es einmal war.

Ab sofort, so ist auf besagtem Hinweis freundlich aber bestimmt zu lesen, gelten "für Ihren Einkauf" einige Mengenbeschränkungen. Demnach gibt beispielsweise nur noch einmal Toilettenpapier, einmal Zwieback/Knäckebrot, zweimal Zucker/Mehl/Reis/Teigwaren oder zweimal Konserven/Fertiggerichte. An der Kasse, so ist zu hören, habe es deshalb bereits Unmutsäußerungen gegeben. "Manche haben dafür wohl kein Verständnis", sagt ein Kunde.

Bei Edeka Südwest, zuständig für den Markt in Laudenbach, gibt man sich dennoch demonstrativ gelassen. Seit dem letzten Februarwochenende gebe es eine erhöhte Nachfrage im Bereich Grundnahrungsmittel, sagt Isabell Schönhuth, Referentin Presse und Öffentlichkeitsarbeit, auf RNZ-Anfrage. Eine ausreichende Warenversorgung der Märkte sei aktuell auch weiterhin sichergestellt, schiebt sie sofort hinterher.

"Versorgungsengpässe", räumt sie ein, "haben wir im Moment lediglich im Bereich Desinfektionsmittel". Waren würden aber grundsätzlich nur in haushaltsüblichen Mengen abgegeben. "Aufgrund der aktuell erhöhten Nachfrage weisen wir hierauf in einzelnen Märkten und bei besonders stark nachgefragten Artikeln beispielsweise mittels Schildern hin", sagt die Pressereferentin.

An der Kasse ist man indes außerordentlich freundlich und um das Wohl der Kundschaft besorgt. Einem Mann, der mit EC-Karte zahlt und seine Geheimnummer eintippt, wird sofort eine Dosis Desinfektionsmittel verpasst ...