Von Carsten Blaue

Sinsheim. Das große Erlebnis dauerte nur wenige Minuten, die nicht weniger spannenden Vorbereitungen gut eine Stunde. Und die Vorfreude ließ bei den 25 Kindern gar nicht mehr nach, seit sie von der DB Regio AG Post bekommen hatten. Darin die Nachricht, dass sie in der Verlosung des Verkehrsunternehmens in Kooperation mit der Rhein-Neckar-Zeitung die Glücklichen waren: Sie alle durften am Samstag Einlaufkinder bei Hoffenheims Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg sein. Einmal an der Seite der Profis in die Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena einlaufen: Da gingen kleine Fußballer-Träume in Erfüllung.

Hintergrund Die Einlaufkinder ... für die TSG 1899 Hoffenheim: Luca Kirsch (9 Jahre, aus Mauer), Emre Asan (8, Neckarbischofsheim), Leo Brecht (6, Rettigheim), Henry Deigner (8, Mosbach), Frederik Fertig (7, Mudau), Jannis Hönig (8, Bad Rappenau), Jaron Iskra (6, Billigheim), Finja Müller (10, Dielheim), Pauline Rösch (6, Osterburken), David [+] Lesen Sie mehr Die Einlaufkinder ... für die TSG 1899 Hoffenheim: Luca Kirsch (9 Jahre, aus Mauer), Emre Asan (8, Neckarbischofsheim), Leo Brecht (6, Rettigheim), Henry Deigner (8, Mosbach), Frederik Fertig (7, Mudau), Jannis Hönig (8, Bad Rappenau), Jaron Iskra (6, Billigheim), Finja Müller (10, Dielheim), Pauline Rösch (6, Osterburken), David Schürch (8, Sinsheim-Waldangelloch), Greta Wächter (7, Dielheim). ... für den VfL Wolfsburg: Moritz Blum (8, Heidelberg), Josh Gremmelmaier (10, Sulzfeld), Johannes Jäger (7, Angelbachtal), Noel Kayhan (8, Wiesloch), Kira Krämer (7, Schriesheim), Helena Metzinger (8, Freinsheim), Sinja Seitz (7, Buchen), Tammo Sold (9, Speyer), Fabiano Vier (8, Seckach), Mats Zacharias (7, Mannheim), Tom Zimmermann (10, Dossenheim). ... für die Schiedsrichter: Lion Müller (7, Waldbrunn), Mateo Wipfler (7, Hilsbach), Kilian Schlüter (6, Heidelberg).

"Und es sind so viele Leute da", konnte auch Emre aus Neckarbischofsheim seine Aufregung nicht verbergen. Aufregend war es aber schon vorher im Innern der Arena. Vonseiten der TSG 1899 Hoffenheim betreut Ricardo die Einlaufkinder. Er nahm die Kleinen mit auf eine "Ehrenrunde" durchs Stadion und gab ihnen freundlich Instruktionen - zur Choreografie, wenn die Mannschaften mit ihnen aufs Feld gehen, und zum guten und möglichst unauffälligen Benehmen. Das ist schließlich Bundesliga: "Da geht’s um viel für beide Teams." Und wenn ein Profi vor lauter Tunnelblick mal vergesse, rechtzeitig einzulaufen, sagte Ricardo, dann dürfe ihn das Einlaufkind ruhig mal etwas mitziehen. Doch alles klappte bestens, und die Kinder machten ihre Sache vor über 25.000 Zuschauern super.

Besonders gut drauf war danach Finja aus Dielheim. Sie war mit Hoffenheims Serge Gnabry eingelaufen, strahlte und schlug ihre Hände vor Freude vors Gesicht. Gnabry stand bei vielen der Kinder hoch im Kurs. Johannes aus Angelbachtal nannte allerdings VfL-Torwart Koen Casteels als Wunsch-Profi zum Einlaufen: "Weil der auch mal in Hoffenheim war." Lion aus Waldbrunn wusste als einer der wenigen schon vorher, mit wem er reinkommt: "Mit dem Schiedsrichter." Also durfte er sich zusammen mit Manuel Gräfe als Erster den Ball schnappen.

Klar, dass zuvor alle auf einen Sieg für "Hoffe" tippten. Johannes lag mit 3:1 noch am nächsten dran am Dreinull. Das durften die Einlaufkinder anschließend auf der Tribüne mit ihren erwachsenen Begleitern live erleben. Doch eigentlich war das Ergebnis für die Mädels und Jungs aus der ganzen Region egal. Sie durften sich schon vor dem Spiel als kleine Gewinner fühlen - reicher um ein unvergessliches Erlebnis.