Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Plankstadt will die rote Laterne bei der Kaufkraftbindung im Kreis gern abgeben. Die Kaufkraftanalyse der Industrie- und Handelskammer Rhein Neckar (IHK) hatte kürzlich ergeben, dass keine Gemeinde mit mehr als 10.000 Einwohnern im IHK-Bezirk weniger Kaufkraft im Ort halten kann als Plankstadt.

Das könnte sich bald ändern: In der Nähe der Mehrzweckhalle sollen nämlich ein Edeka-Supermarkt und ein Drogeriemarkt entstehen. Bereits im April hatte der Gemeinderat den Beschluss über den notwendigen Bebauungsplan gefasst. Jetzt wurde in der jüngsten Sitzung des Gremiums mit der Billigung der vorliegenden Entwurfsunterlagen der nächste Schritt gemacht.

Der Edeka-Vollsortimenter wird eine Verkaufsfläche von 1500 Quadratmetern haben. Für den Drogeriemarkt ist eine Größe von 700 bis 800 Quadratmetern geplant. Vor den Märkten entstehen 130 Pkw-Stellplätze und 44 Fahrradstellplätze, erklärte Manfred Kratz als Vertreter von Edeka.

Knut Doll (GLP) regte an, die Fahrradstellplätze ausreichend großzügig zu gestalten und Platz für Lastenfahrräder und mögliche Ladesäulen für E-Bikes vorzusehen. Das Gebäude wird 6,5 Meter hoch sein und mit einem Flachdach versehen. Doll schlug zudem eine sichtbare und attraktive Begrünung vor.

Der Plan zeigt die Aufteilung innerhalb des neuen Baugebiets: Auf der blauen Fläche entsteht ein Drogeriemarkt, auf der gelben Fläche rechts daneben ein Supermarkt. Ganz rechts im Bild: die Mehrzweckhalle.

Bernadette Wozniak-Fink vom Planungsbüro Schöffler betonte, dass es eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Umweltprüfung und Schall-Emissionsuntersuchung gegeben habe. Die entstehenden Lärmemissionen sollen laut Untersuchung keine vorgeschriebenen Grenzwerte überschreiten. Die Öffnungszeiten des Supermarkts könnten bis 22 Uhr gehen. Für die Lieferrampen sehen die Planer eine Überdachung vor. Im Westen des Markts wird eine sieben Meter lange Schallschutzwand erstellt.

Die Werbeanlagen sollen maximal zwölf Meter hoch sein. Ob dadurch eine Lichtbelastung für manche Anwohner entsteht, ist noch nicht geklärt. Ein Kompromissvorschlag aus den Reihen des Rats sah vor, die Beleuchtung nach Schließung des Markts auszuschalten.

Für die Bauarbeiten müssen insgesamt 18 Bäume gefällt werden, es werden jedoch 35 neue gepflanzt. Die nötigen Ausgleichsmaßnahmen für die Versiegelung des Bodens müssen die Planer außerhalb des Geländes umsetzen. Der Gutachter regte eine bis zu 3000 Quadratmeter große Fläche mit Sträuchern an. Es werden aber auch andere Varianten geprüft. Durch das Entfernen der Bäume verlieren zudem Brutvögel ihre Nistplätze. Der Bürgerbus, der halbstündig durch Plankstadt fährt und sowohl Penny- als auch Netto-Markt anfährt, soll am neuen Edeka-Markt eine Haltestelle bekommen. Wenn möglich auf dem Parkplatzgelände in der Nähe des Haupteingangs. Unter dem Pkw-Parkplatz verläuft eine Abwasserleitung der Gemeinde. Im Notfall, so Bürgermeister Nils Drescher, habe man vertraglich festgelegt, dass die Gemeinde darauf Zugriff habe.

Die SPD-Fraktion bemängelte eine erhebliche Versiegelung von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Außerdem habe man mit Penny und Netto bereits eine gute Versorgung am Ort. Der Standort an der Mehrzweckhalle sei außerdem nicht in der Ortsmitte, wo Bedarf bestehe. Deshalb gab es aus der SPD-Fraktion zwei Gegenstimmen und eine Enthaltung. Die Entwurfsplanung und die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Fachbehörden wurde jedoch mehrheitlich beschlossen.