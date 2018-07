Rhein-Neckar. (sha) 895 ausländische Einwohner haben sich im vergangenen Jahr im Rhein-Neckar-Kreis einbürgern lassen. Damit ist nach einer Auswertung des Landratsamtes die Zahl der eingebürgerten Personen um 71 gestiegen (Vorjahr: 824).

Die Einbürgerungsquote, also die Anzahl der Einbürgerungen bezogen auf die Zahl aller im Landkreis lebenden Ausländer, lag im Zeitraum von 2012 bis 2016 im Rhein-Neckar-Kreis bei 6,8 Prozent. Dies geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor.

"Als einwohnerstärkster Landkreis liegen wir damit auf Platz zehn im Ranking der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg", berichtet Jürgen Gruber, stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes im Landratsamt. "Spitzenreiter" ist übrigens der Stadtkreis Heidelberg mit einer Quote von 7,8 Prozent.

Im Lauf des vergangenen Jahres erhielten im hiesigen Landkreis 895 Menschen aus insgesamt 80 Ländern ihre Einbürgerungsurkunde und somit die deutsche Staatsangehörigkeit. Mit Abstand am häufigsten - wie bereits in den Jahren zuvor - haben im Jahr 2017 Türken (152, Vorjahr: 164) die deutsche Staatsangehörigkeit erworben - rund jede fünfte Einbürgerung betraf damit Personen mit einer türkischen Staatsangehörigkeit. An zweiter Stelle folgen etwas überraschend Einbürgerungen von Staatsangehörigen aus Großbritannien. Mit 92 Personen wurden im vergangenen Jahr im Rhein-Neckar-Kreis exakt doppelt so viele Menschen wie in den Jahren 2013 bis 2016 zusammengezählt eingebürgert.

"Bei diesen Einbürgerungen hat der Brexit eine große Rolle gespielt - das kam aus den Gesprächen der eingebürgerten Briten klar hervor", sagt Jürgen Gruber, der im Landratsamt für die Einbürgerungen zuständig ist. Platz drei im Landkreis belegen Menschen aus dem Nachbarland Polen (57), gefolgt von Staatsangehörigen der Republik Kosovo (51) und aus Italien (42).

Unter den zehn Herkunftsstaaten mit der höchsten Zahl an Einbürgerungen war neben neun europäischen Staaten auch einer aus Asien (Indien/33) vertreten. Dass Mitbürger aus der Türkei - absolut betrachtet - im Rhein-Neckar-Kreis am häufigsten eingebürgert werden, überrascht wenig, weil diese die größte ausländische Bevölkerungsgruppe bilden, heißt es in der Mitteilung.

Die Gründe für das unterschiedliche Einbürgerungsverhalten sind vielfältig. "Entscheidend für die in der Regel niedrige Zahl der Einbürgerungen von Menschen aus EU-Staaten dürfte sein, dass diese auch ohne deutsche Staatsbürgerschaft weitgehend den deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt sind", erläutert Gruber.

Bei der Entscheidung, die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben zu wollen, spielen politische Entwicklungen in den Herkunftsländern der Menschen durchaus eine Rolle. Das macht nicht nur das Beispiel "Brexit" deutlich, sondern zeigt auch die Tatsache, dass im Jahr 2016 deutlich mehr Personen, die aus der Ukraine stammen, die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen hatten (30), betont Gruber. Im vergangenen Jahr seien es übrigens nur noch vier Menschen aus der Ukraine gewesen - und auch bezüglich der "Einbürgerungswelle" Briten im Rhein-Neckar-Kreis sei die Tendenz rückläufig: Im laufenden Jahr ließen sich bislang lediglich 20 britische Staatsangehörige einbürgern.

Generell ist bei Einbürgerungen auch die Frage entscheidend, ob beim Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit die frühere Staatsangehörigkeit beibehalten werden kann.

Dies war im Jahr 2017 im Landkreis immerhin bei 489 eingebürgerten Personen (knapp 55 Prozent) der Fall.