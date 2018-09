Von Sebastian Blum

Hockenheim. Silvana Haasis läuft über die Turnmatten zur Stereoanlage, schließt ihr iPhone an. Die Trainerin der Blue Devils Hockenheim hat eine "Stretching"-Einheit angesetzt. Basslastige Musik darf dabei nicht fehlen. "One, two, three, four", zählt sie den Takt an. Etwa 20 junge Frauen folgen ihrer Stimme, liegen im Kreis auf den Matten und dehnen sich. Mittendrin sind auch zwei junge Männer.

Einer davon heißt Keven Kirtkow. Er ist 20 Jahre alt, studiert Biologische Chemie an der Hochschule Mannheim, arbeitet nebenbei als Koch und treibt zum Ausgleich Sport. Doch Abseitsregeln und rote Karten spielen dabei keine Rolle. Und wenn er überlegt, dann auch die bunten Puscheln nicht, an die jeder immer gleich denkt, wenn Keven erzählt, was er macht. Er konzentriert sich auf Spinning Stunts, feilt an seiner Greiftechnik und hilft den Mädchen bei ihrem "Sexy Step Out" - dem eleganten letzten Schritt nach einem fulminanten Stunt. Samstagvormittags ist das seine Welt. Keven ist Cheerleader.

Keven Kirtkow ist ein Blue Devil. Seit er Cheerleading macht, hat er viel über Menschen und sich selbst gelernt. Foto: Lenhardt

Eine voll besetzte Sporthalle, das College-Basketball-Team führt gegen den Rivalen, es ist Halbzeit: In unzähligen amerikanischen Filmen kommen in der nächsten Szene Cheerleader aufs Parkett, mit bunten Pom-Poms, Glitter und eng geschneiderten Röcken. Immer sind es junge Frauen. Darüber kann Keven nur schmunzeln. "Meine Freunde haben am Anfang auch skeptisch geguckt", sagt er. Dass der aus den USA bekannte Sport gemeinhin mit Mädchen assoziiert wird, lässt ihn mittlerweile aber kalt.

In der Erwachsenen-Mannschaft des HSV gibt es sogar sechs Jungs, die als Spotter die Formationen sichern. Durch ihre Statur und Kraft sind sie bei gewissen Choreografien wichtig für das Team. Das hat Keven auch seinen Freunden erzählt. Jeder Griff zählt, Körperspannung ist auf der Matte entscheidend. Bei Partnerstunts braucht er viel Kraft, oft muss er fliegende Mädchen auffangen, Frauenpyramiden ausbalancieren. "Ganz schön anstrengend" könne das sein. Er spricht über den Sport, wie andere Jungs über Gewichtheben. Für ihn ist Cheerleading das Normalste auf der Welt. Und mittlerweile haben seine Freunde Respekt davor. "Auch weil sie sehen, wie gefährlich Cheerleading sein kann", sagt er. Gebrochene Nasenbeine habe es schon gegeben, kleinere Blessuren wie Gehirnerschütterungen und Bänderrisse gehörten wie bei jedem anderen Sport dazu. Vielleicht nicht beim Tischtennis, aber daran hat Keven sowieso irgendwann den Spaß verloren.

Seine heutige Teamkameradin Sophia Bienroth hatte ihn eines Tages gefragt - die beiden waren zusammen auf der Carl-Theodor-Schule in Schwetzingen - ob er bei der Meisterschaft in Heidelberg als Spotter aushelfen könne. Keven ging mit, es machte ihm Spaß, also blieb er dabei. Seither sichert er bei den Blue Devils Formationen am Boden ab, darf in dieser Rolle aber bei Stunts nicht eingreifen. "Es braucht zwischen den einzelnen Partnern viel Vertrauen, wie bei der Akrobatik", erklärt Keven. Am Anfang wüssten Jungs nicht immer, wie sie ihre Kraft einsetzen sollen. "Man drosselt immer aus Angst, dass man die Flyer zu weit wirft." Er wirft Sophia einen vielsagenden Blick zu. Sie schmunzelt. Ja, das komme öfter vor, sagt sie.

Die, die durch die Luft fliegen, müssen sich auf die Basis verlassen können. Auch deshalb ist Sophia froh über männliche Unterstützung. "Wenn man mal dabei ist, dann sieht man viele Jungs, die das machen", sagt sie. Trotzdem: Wenn Keven von seinem Hobby erzählt, sind die Reaktionen gemischt. "Manche sagen ,wow’, andere reagieren zurückhaltend", sagt er. Die Frauen fänden es jedenfalls gut. Auch seine Eltern hätten schnell akzeptiert, dass ihr Sohn Cheerleader ist. "Wenn ich samstagmorgens verschwitzt nach Hause komme, sehen sie, dass ich Sport gemacht habe."

Der vielleicht wichtigste Lerneffekt hat sich bisher auf seinen Charakter ausgewirkt. "Seit ich Cheerleading mache, bin ich auch wegen der Mädels offener geworden." Er gehe mehr auf andere Menschen zu. Für den Sport wünscht er sich trotzdem mehr Männer. Vor allem fliegende. "Das sieht man selten, aber wenn, ist es immer wieder schön."

Info: Weitere Informationen unter www.cheerleader.hsvhockenheim.de. Bei Fragen oder Anmerkungen kann man sich per Mail an silvana.haasis@gmail.com wenden.