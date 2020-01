Von Olivia Kaiser

Edingen-Neckarhausen. Wenn am Freitag gegen 18 Uhr das EU-Parlament in Brüssel das Austrittsabkommen von Großbritannien absegnet, dann knallen bei Randy Daniell zwar keine Sektkorken, aber ein Grund zur Freude ist es schon – Freude darüber, dass die Hängepartie endlich vorbei ist, dass das Ergebnis des Referendums endlich umgesetzt wird und Großbritannien den nächsten Schritt gehen kann. Denn der 66-Jährige, der mit seiner Frau und den zwei Retrievern Flax und Rye in Neu-Edingen wohnt, ist ein Brexit-Befürworter.

"Goodbye Britain: Die Brexit-Umfrage Kamera: Reinhard Lask/ Interview und Produktion: Matthias Kehl

Daniell passt eigentlich so gar nicht in das Bild, dass viele Deutsche vom typischen Brexiteer haben: Er ist weder fremdenfeindlich, noch trauert er dem britischen Empire nach oder hat er sich von den Slogans von Nigel Farage oder Boris Johnson einlullen lassen. Daniells lebt schon lange in Deutschland und hat die doppelte Staatsbürgerschaft. Streng genommen ist Randy Daniell sogar Westfale, denn er ist in Olpe geboren. Seine Mutter ist Deutsche. Aufgewachsen ist er aber in England.

1980 kam er mit seiner Frau und der kleinen Tochter nach Deutschland, wo sie mehrere Jahre in Ludwigshafen lebten. "Uns allen hat es von Anfang an sehr gefallen", erinnert er sich. Dann verschlug es die Familie aus beruflichen Gründen wieder nach England. "Aber wir hatten oft Heimweh nach Deutschland. Wir hatten sogar deutsches Fernsehen." 2001 kehrten die Daniells zurück in die Rhein-Neckar-Region, diesmal nach Neu-Edingen. "Das ist unser Zuhause", sagt Randy Daniell.

"Als der damalige Premierminister David Cameron das Referendum verkündete, war ich geschockt", erinnert sich Randy Daniell. "Und dass sich eine Mehrheit für den Brexit ausspricht, hätte ich nie gedacht." Obwohl es in Großbritannien diesbezüglich schon lange unter der Oberfläche gegärt habe, wie er erklärt. Skepsis gegenüber der Europäischen Union hat in Großbritannien Tradition. Das hänge auch mit der Mentalität der Briten zusammen, mit einer starken Abneigung gegen Einmischung von außen. Das sei für Festland-Europäer schwer zu verstehen, weiß der 66-Jährige. "Die Deutschen nennen uns Inselaffen, vielleicht ist da ja was dran", sagt Daniell und lacht. Abgestimmt hat der Neu-Edinger übrigens nicht, da britische Bürger, die mehr als 15 Jahre im Ausland leben, nicht stimmberechtigt waren.

Doch warum ist er für den Brexit? Daniell teilt die Skepsis einiger seiner Landsleute, was die EU betrifft. Man könne als Wähler nicht genug Einfluss nehmen, moniert er. Das habe jüngst das Beispiel der Ernennung von Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin gezeigt. Sie sei quasi aus dem Hut gezaubert worden, weil einige Staatschefs mit den Spitzenkandidaten für den Posten nicht einverstanden gewesen waren. Eine europäisch Armee findet er unnötig: "Wozu haben wir die Nato?"

Außerdem befürwortet der Neu-Edinger den Brexit aufgrund seines Demokratieverständnisses: "Die Entscheidung ist gefallen und muss umgesetzt werden. Deshalb war ich auch nie für ein zweites Referendum." Die Mehrheit für Premierminister Boris Johnson bei den Wahlen im Dezember habe gezeigt, dass die Mehrheit der Briten das ebenso sieht. Die tiefe Spaltung der Nation, die das Referendum verursacht hat, bedauert Randy Daniell allerdings. Er hofft, dass das Land jetzt nach vorn sehen kann und die Wunden heilen.

Dass die Brexit-Befürworter das Referendum für sich entscheiden haben, weil sie gelogen haben, will er so nicht gelten lassen. Denn die Pro-EU-Seite habe eine zu halbherzige Kampagne geführt – aus einem falschen Gefühl der Sicherheit heraus. "Es wurde stark mit Panikmache gearbeitet und immer wieder aufgezählt, was alle Böses passieren würde, wenn wir die EU verlassen. Sie hätten lieber aufzählen sollen, was die EU für Vorteile gebracht hat", kritisiert er.

Eins will Randy Daniell klarstellen: "Wir verlassen die EU und nicht Europa." Großbritannien habe starke Bindungen an das europäische Festland. "Die Briten lieben Europa", sagt er. Mindestens zweimal im Jahr fährt das Ehepaar mit den beiden Hunden im Schlepptau nach England, um dort Verwandte zu besuchen. "Wir haben noch nie von irgendjemandem europafeindliche Sprüche gehört", erklärt Daniell. "Weder im Pub noch sonst wo. Die EU und Europa sind zwei verschiedene Dinge, das darf man nicht verwechseln."