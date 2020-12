Von Alexander Albrecht

Heidelberg/Wiesloch. Ein Video-Anruf macht es möglich: Im südbadischen Lahr verfolgt die Mutter des kleinen Luka live mit, wie ihr Ex-Freund den gemeinsamen Sohn in der Wieslocher Wohnung schlafen legt. "Ich hatte den Eindruck, dass es ihm gut geht", sagt die Frau im Zeugenstand und beginnt zu schluchzen. "Es war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen und gehört habe." Am nächsten Morgen klingeln Beamte der Kriminalpolizei Offenburg an ihrer Wohnungstür. Sie überbringen der heute 31-Jährigen die furchtbare Nachricht: Luka ist tot – umgebracht vom eigenen Vater. Das Baby durfte nur acht Monate lang leben.

Seit Mittwoch muss sich nun der 40-jährige Christian H. vor dem Heidelberger Landgericht wegen Totschlags verantworten. Unter dem Einfluss von Drogen soll er laut Anklage in den frühen Morgenstunden des 22. Mai dieses Jahres Luka mehrfach auf den Kopf geschlagen und so stark geschüttelt haben, dass der Junge starb. Der ungelernte Hilfsarbeiter kommt in Fußfesseln und Kapuzenjacke in den Gerichtssaal, das Gesicht hinter einem Aktendeckel vor den Fotografen versteckend. Viel mehr als ein häufiges "Jawoll" bringt der Angeklagte mit tiefer Stimme bei den Einstiegsfragen des Vorsitzenden Richters Jochen Herkle nicht heraus. Ausführlich äußert sich dafür Verteidiger Maximilian Endler. Er verliest im Namen seines Mandanten eine Erklärung.

Zentraler Punkt der Stellungnahme ist ein eindeutiges Geständnis. "Es gibt keine Worte dafür, was ich angerichtet habe", zitiert Endler Christian H., der mit gesenktem Kopf neben dem Anwalt sitzt. Sowohl er als auch seine spätere Verlobte haben bereits viel mitgemacht, als sie sich Mitte der 90er-Jahre zum ersten Mal in Lahr über den Weg laufen. Christian H., dessen Familie aus Siebenbürgen stammt, und seine Ex-Partnerin wachsen ohne die elterliche Geborgenheit und Liebe auf. Sie ist ein Scheidungskind und landet im Mädchenheim, er wird von seiner Oma aufgezogen.

Später schlägt sich der zeitweise obdachlose Angeklagte mit Hilfsjobs durch, ein Freund lässt ihn in seine Wohnung in Heidelberg-Kirchheim mit einziehen. In zwei Restaurants schuftet er als Beikoch und Tellerwäscher. Christian H.s Problem ist seine Drogensucht. Mit 16 und Cannabis steigt er ein. Später kommen Speed und Ecstasy dazu, auch Kokain und Heroin probiert er aus. Rauschgiftdeals bescheren dem hoch verschuldeten Christian H. die erste Haftstrafe. Der Teufelskreis dreht sich bis heute weiter. Sogar aktuell, im Knast, komme er an Stoff, räumt er freimütig ein.

2017 geht Christian H. eine Beziehung mit Lukas Mutter ein. Die arbeitslose Hauswirtschaftshelferin lebt von Hartz IV, hat eine Intelligenzminderung und eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, leidet an einer Frontallappen-Epilepsie und kann deshalb nur wenig Empathie aufbringen. Zwei Jahre später findet das Paar eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Alt-Wiesloch.

Die Frau wird schwanger, das Glück scheint perfekt – doch die Beziehung kippt. Fast täglich streiten die Verlobten. Er schlägt die werdende Mutter mit einer Krücke und in den Bauch. Bei einer weiteren Auseinandersetzung verliert sie einen Zahn. Anzeigen bei der Polizei zieht sie wieder zurück. Als Luka geboren wird, schaltet die Heidelberger Uniklinik das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises ein. Eine Familienhebamme unterstützt die Eltern.

Einmal wird die Mutter gegenüber einer Behördenmitarbeiterin handgreiflich. Daraufhin zieht das Amt Konsequenzen. Luka kommt für vier Wochen zu Pflegeeltern. Es ist Christian H., dem es nach Gesprächen mit dem Amt gelingt, seinen Sohn wieder zurückzuholen. Seine Verlobte allerdings hat genug und kehrt nach Lahr zurück. "Ich wollte meinem Kind nicht zumuten, dass es sieht, wie seine Mutter vom Vater geschlagen wird und das als normal auffasst", sagt sie. Das Jugendamt legt ihr auf, dass sie ihr Kind wegen ihrer psychischen Krankheit nur sehen darf, wenn Christian H. oder ein anderer Dritter dabei ist.

Der Angeklagte kann offenbar seinen Drogenkonsum vor den Vertretern des Jugendamts verbergen. Die Behörde sucht sogar einen Platz für ihn und Luka in einem Vater-Sohn-Heim. Am 1. Juni sollten sie einziehen. Doch dazu kommt es nicht mehr. Warum musste Luka sterben? "Ich weiß es nicht", sagt Christian H. leise. Er sei alleine mit der Erziehung überfordert gewesen und habe vielleicht den in der Nacht dauerschreienden Luka zur Ruhe bringen wollen. Seine Ex-Verlobte meint: "Ich konnte bis dahin über ihn als Vater nichts Schlechtes sagen."