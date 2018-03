Von Stefan Hagen

Mannheim. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die kann man rational nicht erklären. Dazu gehören auch die unglaublichen Zaubertricks, die die Ehrlich Brothers in ihrer neuen Show "Faszination" präsentieren. Am Sonntag, 18. Februar, machen die smarten Zauberer in Mannheim Station - die Vorstellungen finden um 14 und 19 Uhr statt. Für die Mittagsshow um 14 Uhr verlost die RNZ fünf mal zwei Eintrittskarten.

Die Gewinner können sich auf einiges gefasst machen: So lassen die Ehrlich Brothers einen echten Monstertruck aus dem Nichts erscheinen, acht Tonnen schwer und 2000 PS stark. Sie teleportieren Schwiegermütter aus dem Publikum von der Bühne weg an einen anderen Ort.

Einer der beiden Brüder wird auf Miniaturmaße geschrumpft und in der geheimnisvollen Streckbank wieder auf Normalgröße gebracht. Schaurig wird es, wenn der andere Bruder gefesselt unter der sechs Meter hohen und zehn Meter breiten Sensenmann-Säge das riesige, rotierende Sägeblatt mit einem Durchmesser von zwei Metern auf sich zukommen sieht.

Das könnte ins Auge oder besser gesagt durch die Beine gehen. Der Aufwand der Show ist enorm: Allein zehn Trucks sind nötig, um die Showrequisiten und das aufwendige Bühnenbild zu transportieren. Die 70-köpfige Crew verlegt jeden Abend 30 Kilometer Kabel und zündet 500 Spezialeffekte. Man darf wirklich gespannt sein. Karten für die Shows in Mannheim gibt es auch in allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung.

Info: Wer gewinnen will, ruft an unter 0137-822/70 23 65 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ METRO TICKET (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Zauberer sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Dienstag, 13. Februar, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden).