Schwetzingen. (vw) Im Prozess gegen eine 54-jährige Frau aus Schwetzingen, die ihren Ehemann (55) erschlagen haben soll, haben am Freitag Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung vor dem Landgericht Mannheim ihre Plädoyers gehalten. Dabei war die Öffentlichkeit - wie schon beim Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Dr. Hartmut Pleines - von der Verhandlung ausgeschlossen worden.

Zu den Anträgen von Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann, Nebenklagevertreterin Sabrina Hausen und Verteidiger Jörg Becker machte das Landgericht keine Angaben. Vor den Plädoyers hörte das Schwurgericht unter dem Vorsitz von Gerd Rackwitz noch einen Kriminalbeamten, der wegen eines von der Angeklagten beantragten Darlehens über 50.000 Euro ermittelt hatte. Die Frau habe beim Beratungsgespräch in einer Bank im April 2013 von einer bevorstehenden Trennung von ihrem Gatten gesprochen.

Nachdem sie am 4. Oktober vergangenen Jahres ins Gefängnis gekommen war, hatte ihr Arbeitgeber in einer E-Mail der Staatsanwaltschaft Mannheim mitgeteilt, sie habe sich in ihrem Job "zunehmend psychisch schwergetan" und sei längere Zeit im Krankenstand gewesen. Die 54-Jährige ist nicht vorbestraft. Sie sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft und war einige Zeit im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden untergebracht.

Die Kammer versuchte an sieben Verhandlungstagen herauszufinden, was in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 2018 in der gemeinsamen Wohnung des aus Weißrussland stammenden Ehepaars geschehen ist. Die schmächtige Frau soll ihrem auf der Couch sitzenden Mann mit einem knapp zwei Kilogramm schweren Kerzenständer tödliche Schädelverletzungen zugefügt haben. Angeklagt ist sie auch wegen schwerer Körperverletzung. Zwei Tage vor der Tat soll sie dem 55-Jährigen durch Schläge mit einem Besenstil und einer Krücke eine Platzwunde am Kopf beigebracht haben. Der frühe Tod des Sohnes soll die 54-Jährige in Depressionen getrieben haben. Die 22-jährige Tochter hatte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht.

Die Freundin des Opfers sagte in dem Prozess aus. Der Mann hatte die Frau in der Kur kennengelernt und mit ihr ein neues Leben anfangen wollen. Die beiden hatten schon den Mietvertrag für eine gemeinsame Wohnung unterschrieben.

Drei Stunden nach der Tat hatte die 54-Jährige die Polizei selbst angerufen, nachdem ihr Suizidversuch mit Schlaftabletten gescheitert war. Die Strafkammer will am nächsten Dienstag, 1. Oktober, um 14 Uhr das Urteil verkünden.