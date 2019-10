Von Volker Widdrat

Mannheim/Schwetzingen. Das Landgericht Mannheim hat am Dienstag eine Schwetzingerin wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von acht Jahren und zehn Monaten verurteilt. Die 54-Jährige hatte während des Prozesses gestanden, ihren ein Jahr älteren Ehemann in der Nacht auf den 3. Oktober 2018 in der gemeinsamen Wohnung durch mehrere Schläge mit einem knapp zwei Kilo schweren Teelichtständer aus Glas getötet zu haben.

Zwei Tage zuvor fügte sie dem Gatten mit einem Besenstil und einer Krücke eine Platzwunde am Kopf zu. An der Schuld der Frau gebe es keine Zweifel, sagte der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz. Die Angeklagte habe ausgesagt, an einer psychischen Erkrankung zu leiden. Doch sei diese eine reine Schutzbehauptung gewesen, um mildernde Umstände geltend machen zu können. Die Schwetzingerin gab an, dass ihre Ehe über viele Jahre von Gewalttätigkeiten ihres Mannes geprägt gewesen sei. Der 55-Jährige habe sie - schon als sie mit ihrem Sohn schwanger war - geschlagen und getreten. Außerdem habe er sie immer wieder verbal erniedrigt und seelisch verletzt, indem er auf ihr Aussehen und ihr sexuelles Verhalten anspielte.

Am Tatabend soll er sie als "Hure" und "Gartenzwerg" beschimpft haben. Seine Geliebte sei hochschwanger und erwarte ein Kind von ihm. Der Mann habe sie am Nachthemd festgehalten und gedroht, sie umzubringen. In diesem Moment habe sie nach dem Kerzenständer getastet und zugeschlagen. Und erst dann realisiert, was sie getan hat.

Die 22-jährige Tochter der Angeklagten machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Ihr Freund hatte zwar von häufigem Streit zwischen den Eheleuten berichtet, gewalttätige Übergriffe des 55-Jährigen aber nicht bestätigt. Zwei Nachbarinnen, die als Zeuginnen vernommen worden waren, konnte sich ebenfalls nicht an Tätlichkeiten erinnern. Die Ehe sei seit vielen Jahren zerrüttet gewesen, sagte der Vorsitzende. Das Opfer habe außereheliche Beziehungen unterhalten. Zu einer Trennung sei es aber nicht gekommen.

Der Drogentod des Sohnes habe die Angeklagte stark belastet. Die Frau leide an einer "tiefen pathologisch abnormen Trauerstörung". Es liege ein "nicht abnehmender Trauerschmerz" vor, der für einen depressiven Niedergang der Stimmung bei ihr sorge. Sie hätte kaum noch soziale Kontakte gehabt. Am Tatabend habe sie sich entschlossen, ihren Mann, der mit seiner Geliebten zusammenziehen wollte, zu töten, weil sie bei einer Scheidung die Wohnung verloren hätte.

Die Angeklagte habe dem auf der Couch liegenden Ehemann mindestens zehn kräftige Schläge mit einem Kerzenständer verabreicht. Das Opfer versuchte sich noch zu wehren, das belegen die Abwehrverletzungen. Auch versuchte die 54-Jährige, ihrem Mann den Hals zuzudrücken. Er erlitt ein offenes Schädel-Hirn-Trauma und starb an Einblutungen in die Lunge.

Dass die Angeklagte bei der Bluttat vermindert schuldfähig war, konnte die Kammer nicht erkennen. Dagegen sei ihre Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt gewesen. Mordmerkmale wie Heimtücke oder Habgier sah das Gericht nicht erfüllt. Die Befürchtung, nach einer Scheidung die Wohnung nicht halten zu können, sei nur ein Teilmotiv, führte Rackwitz aus.

Die Kammer wertet zugunsten der 54-Jährigen, dass sie nicht vorbestraft ist. Die Untreue des Mannes habe wohl einen Beitrag zu der Gewalthandlung geleistet. Ein minderschwerer Fall könne nicht angenommen werden, weil sie bei der Tatausführung die eingeschränkte Verteidigungsmöglichkeit ihres Mannes ausgenutzt habe, hieß es in der Begründung weiter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können noch Revision einlegen.