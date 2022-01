Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. (RNZ) Wegen massiven EDV-Problemen kann das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises aktuell keine verlässlichen Zahlen zu Corona-Infektionen im Kreis und in Heidelberg veröffentlichen. Zudem kann es sein, dass betroffene Personen erst später als normal informiert werden. Das teilt das Landratsamt mit.

Konkret geht es um ein Update der Meldesoftware. In dieser übermittelt der Kreis täglich die Fallzahlen an das Landesgesundheitsamt. Dieses hatte das Update der Software eigentlich geprüft und freigegeben.

Hinzu kommt: Am Wochenende war der technische Support des Robert-Koch-Instituts nicht erreichbar, was das Problem vergrößert hat. Die Software laufe bereits seit dem Update am vergangenen Freitagnachmittag sehr instabil, teilt der Kreis mit. Dieses Problem betrifft auch andere Gesundheitsämter in Baden-Württemberg.

Es werde derzeit ermittelt, wie groß der Meldeverzug ist. Es wird aber befürchtet, dass er bereits im vierstelligen Bereich liegt. "Solange das Problem nicht behoben wurde, kann es dazu kommen, dass Personen erst mit zeitlichem Versatz durch das Gesundheitsamt kontaktiert werden", erläutert die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss abschließend.