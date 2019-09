Von Simon Michaelis

Edingen-Neckarhausen. Langsam wird es eng in Thomas Zachlers Fußballzimmer. In seinem Schrank stapeln sich 439 Trikots, ganz oben knapp 138 seines Vereins: der TSG Hoffenheim. "Ich muss schauen, wo ich die nächsten unterbekomme", sagt der 58-Jährige aus Edingen-Neckarhausen. Er blickt auf eine komplette Regalwand voll mit Hunderten Fußballbüchern, etliche Wimpel, signierte Bälle, Torhüter-Trinkflaschen und Fotoalben. Den Überblick verliert er nie. Die Hoffenheim-Trikots sind chronologisch geordnet, von der Regionalliga bis heute, fein säuberlich zusammengelegt mit einem Faltbrett. Aber nicht nur Ordnung muss sein: Glasgow Rangers und Celtic Glasgow liegen nicht direkt übereinander. Tottenham und Arsenal natürlich auch nicht.

Dem Zufall oder der bloßen Erinnerung überlässt Zachler nur wenig: Er führt ganz genau und tabellarisch Buch, welches Trikot wann und in welchem Spiel getragen wurde. Weitere Spalten: Verein, Größe, Farbe, Sponsor, signiert, Saison und - ganz wichtig - matchworn (im Spiel getragen), matchvorbereitet oder ungetragen. "Jeder Spieler hat drei Trikots. Eins trägt er auf dem Platz, eins liegt auf der Bank und eins in der Umkleide", erklärt Zachler. Besonders reizen ihn natürlich die getragenen.

Eins seiner teuersten Trikots trug Niklas Süle 2015 im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. "Das mit dem Metropolregion-Rhein-Neckar-Logo", sagt er. "Damit liefen sie nur dieses eine Mal auf." Bei einer Online-Auktion war er mit mehr als 200 Euro Höchstbietender. Ein etwas exotischerer Schatz: das Trikot der iranischen Nationalmannschaft. Ein Kollege von Zachler begleitete das Team bei der WM 2006. Von der Landung bis zum Abflug war er an deren Seite und freundete sich mit dem einen oder anderen Spieler an.

"Als er mir später erzählte, dass er das Trikot von Ali Daei bekam, meinte ich nur: ,Das wäre ja was. Hör mal, ich habe noch einen Eishockeyschläger von Roy Roedger.’" Den hatte er Zachler im März 1980 auf dem Eis im Stadion von Garmisch-Partenkirchen gegeben. "Da haben die Mannheimer Fans nach einem Sieg das Eis gestürmt. Mein Kollege ging sofort auf den Deal ein. Wo kriegst du denn bitte ein iranisches Nationaltrikot her?"

Der Trikotjäger ist leidenschaftlicher Groundhopper, besucht weltweit Fußballstadien - mittlerweile bringt er es auf etwa 430 in 16 Ländern. Viele Trikots sind Souvenirs dieser Trips. 1991 reiste er mit seinem damals sechsjährigen Sohn Patrick nach Madrid. Als die beiden sich das Training von Real anschauten, kamen sie mit Bernd Schuster und Emilio Butragueno ins Gespräch. "Butragueno nahm Patrick an der Hand und posierte für Fotos. Im Auto von Trainer John Toshack durfte er Probe sitzen und das Lenkrad halten." Zum Abschluss schenkte Butragueno dem Jungen noch sein Trikot. "Sponsor Hummel, Nummer 7, Größe M." Zachler grinst. "Das sind Storys, die du nie vergisst." Jedes Shirt hat eine - bei getragenen legt er direkt noch Spiel und Ergebnis nach. Manchmal sogar Torschützen und -szenen.

Inmitten seiner zahlreichen Fußballtrikots fühlt sich Thomas Zachler pudelwohl. Foto: Michaelis

Die Begeisterung für den Fußball kam früh. Sein Vater nahm ihn mit zu Spielen des FC Viktoria Neckarhausen. Schon mit sieben Jahren fuhr er zu Auswärtsspielen nach Zuzenhausen oder Bammental. "In der zweiten Amateurliga waren das ja keine großen Reisen, vielleicht mal 20 Kilometer. Aber da habe ich schöne Spiele gesehen", sagt er. Später entdeckte Zachler seine Liebe zu Waldhof Mannheim, wo er für einige Zeit sogar Stadionsprecher war. Mit 15 reiste er dann etwas weiter, zu Waldhof-Auswärtsspielen: "Nach Worms, Bürstadt, Darmstadt oder zu den Kickers nach Offenbach. Aber nur mit Freunden, die deutlich älter waren als ich. Sonst hätte man das ja nicht überlebt." Seither ist weit über 100.000 Kilometer für den Fußball gereist.

Allein in seiner Funktion als Fanbusbegleiter der TSG ist er insgesamt mehr als dreieinhalb Mal um die Welt gereist: 147.868 Flug-, Bus- und Zugkilometer hat er seit Herbst 2008 gesammelt und bei 174 Auswärtsspielen Tausende Fans sicher wieder nach Hause gebracht. "Darauf bin ich schon stolz. Die Aufsicht für so viele Menschen zu haben, ist eine große Aufgabe und Verantwortung." Zachler widmet jede freie Minute dem Fußball. Dabei hat er davon eigentlich gar nicht allzu viele. Hauptberuflich ist er Polizeioberkommissar beim Polizeipräsidium Mannheim, kommunalpolitisch engagiert sich der Sozialdemokrat im Gemeinderat in Edingen-Neckarhausen - wo er auch stellvertretender Bürgermeister ist - und als Kreisrat im Rhein-Neckar-Kreis.

Zudem ist er dreifacher Vater und dreifacher Großvater. Die Familie hat Verständnis für seine Leidenschaft. Allen voran seine Frau Manuela. "Da bin ich ihr sehr dankbar. Dass das so ausarten würde, hätte man damals nicht geglaubt", sagt er und lächelt. Vom britischen Fußball war Zachler schon als Kind fasziniert: "Mein Vater hatte einige Fußballbücher, eins von der WM 66 in England. Die Bilder der vollgepackten Stadien, die Architektur - das hatte Stil. Ich wusste: Das muss ich mir irgendwann anschauen."

1979 machte er sich mit dem Bus auf den Weg nach London, die erste Fußballreise: Arsenal, Chelsea, Queens Park Rangers, West Ham United - ohne Internet und Handy. "Das war damals noch ein echtes Abenteuer." Dort kaufte er sich auch seine ersten Trikots. Arsenal und Chelsea hatten damals schon Fanshops. "Die waren viel weiter als wir in Deutschland. In meiner Jugend kamst du hier ja gar nicht an Trikots. Da hatte der Zeugwart zu Beginn der Runde 15 Trikots und die hatte er am Ende der Runde immer noch. Trikots herschenken? Undenkbar! Dem Spieler wäre der Kopf runtergerissen worden." Nach seinem Traum-Trikot gefragt, muss er etwas überlegen. "Es gibt Trikots von Pelé für 40.000 Euro. Aber daran darf man gar nicht denken. Ein Matchworn von Messi, Neymar oder Suárez ..."

Mindestens genauso lieb wären ihm allerdings zwei bestimmte orangefarbene Auswärts-Trikots der TSG und ein rot-braunes Auswärts-Trikot, getragen beim Champions-League-Spiel gegen Manchester City. Dann wäre seine TSG-Trikot-Sammlung komplett.

Info: Unter dem Titel "Stoff der Leidenschaft" zeigt Zachler vom 22. September bis 20. Oktober einige Textilschätze in den Ausstellungsräumen des Schlosses Neckarhausen, Hauptstraße 389. Diese Sport-Schau ist samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr zu sehen.