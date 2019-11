Peter Maffay vor dem Modell der Bühne für die Jubiläumstour, die am 26. Februar 2020 in Kiel startet. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. An seinen allerersten Auftritt kann sich Peter Maffay nicht mehr erinnern. „Kann nichts Großes gewesen sein“, meint er schmunzelnd am Freitag im Showlabor von „Epicto“, den Experten für Veranstaltungstechnik in Edingen-Neckarhausen, wo Maffay und sein Team gerade die Puzzleteile für die neue Bühnenshow zusammensetzen.

Es ist eine Jubiläumstour, auf die der gebürtige Rumäne und Wahlbayer anlässlich seines 50-jährigen Bühnenjubiläums gehen wird: Die Premiere findet am 26. Februar 2020 in Kiel statt, 22 Shows in 21 Städten werden folgen. „Ein Kraftakt“, sagt Maffay. 100 Personen und 13 bis 14 Lastwagen auf Tour zu bringen, sei eine „logistische Herausforderung“, meint Bernie Haefner, zusammen mit Günter Jäckle einer der maßgeblichen Architekten dieser Show.

Seit eineinhalb Jahren ist sie in Planung und Maffay jetzt zum dritten Mal bei „Epicto“ vor Ort, wo das Modell der Bühne, wie 1996 erneut in Gitarrenform mit einer Gesamtlänge von 40 Metern, im Maßstab 1:10 aufgebaut ist. „Dieses Showlabor hier ist weltweit einmalig“, sagt Jäckle. Wie in einem großen „Sandkasten“ könne man hier Figuren als Platzhalter hin- und herschieben, erklärt Maffay. Epicto stellt die komplette Videotechnik, LED-Wände, Licht und Bühnendesign. Geschäftsführer Michael Schenk kann sich noch an den ersten Kontakt mit Maffay erinnern: „1984 war das.“ „Hier habe man die Möglichkeit, den Bühnenaufbau in ziemlich realistischer Form nachzuvollziehen, die Dramaturgie der Show zusammenzusetzen und zu üben“, sagt Maffay. Hier habe das Team die Chance, alle Zeiten einzuteilen und die Abläufe zu definieren. Am Ende müsse alles wie am Schnürchen klappen. Ohne die Veranstaltungsexperten in Edingens Flößerstraße müssten die Künstler, und da ist Maffay nicht der Einzige, ihre Shows mit zeitlich viel höherem Aufwand in den Hallen planen und proben.

Finanziell sei das nicht machbar. „Hier können wir in Ruhe arbeiten“, sagt Peter Maffay. Oder auch in einer Pause in aller Seelenruhe mit der Presse reden. Der Sänger und Musiker, sein Team und das von Epicto ergänzen sich perfekt: Hier wird hochprofessionell gearbeitet, doch die Atmosphäre ist zugleich auch familiär. Die Mittagspause verbringt man entspannt in der Küche bei Epicto.

Maffay spricht über das Programm der Jubiläumstour: Kernstück wird das neue Album „Jetzt“ mit 14 Stücken, das er zu seinem 70. Geburtstag herausbrachte. Ein Rockalbum mit klaren Botschaften über Toleranz, Respekt und Liebe. „Es ist politischer denn je“, sagt der Künstler, der die globale, soziale „Fridays-for-future“-Bewegung würdigt. „Und da sage noch einer, die Kids seien heutzutage unpolitisch“, meint er. Im zweiten Programmblock sollen dann stark akustisch betonte Instrumente dominieren – das Schlagzeug wird deshalb von der Bühne entfernt. Wie das passieren soll, daran tüftelt das Team derzeit noch. Der dritte Block ist Titeln aus dem Repertoire gewidmet. Spezielle Gäste werden dabei erwartet: Ehemalige Bandmitglieder wie Jean-Jacques Kravetz, Andreas Becker, Frank Diez und einige mehr.

„Alte Kumpels, die noch nichts von ihrem Glück wissen“, sagt Peter Maffay. Und man werde auch wieder Künstler einladen „für den einen oder anderen Song“. Vielleicht auch Johannes Oerding, mit dem Maffay tags zuvor bei der „Bambi-Verleihung“ in Baden-Baden gemeinsam gesungen hatte und wo ihn Frank Elstner emotional berührte. „Ein zauberhafter Mann – er hat damals für mich den Schlüssel in die Tür gesteckt.“ Elstner, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, war Türöffner für viele Musiker. Maffay, der sich für die Jubiläumstour mit noch intensiveren Sporteinheiten vorbereitet, hat in den fünf Jahrzehnten seiner herausragenden Karriere einen weiten Weg genommen.

Was für ein Sprung vom ersten Schlagerhit „Du“, 1970 erschienen, bis hin zum rockigen „Jetzt“. Mit 19 Nummer-Eins- Alben führt der Miterfinder der Märchen- und Zeichentrickfigur „Tabaluga“ das weltweite Albumranking an. Die Jubiläumstour wird mit alten Videoaufnahmen und Fotos diesen Weg einer beeindruckenden Bandgeschichte fürs Publikum sichtbar machen.