Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Fassungslos und leicht erschüttert stehen Georg Schneider und seine Tochter Maggy vor ihrer Obstplantage. Gerade erst hat die Baumschule Schneider ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert und dann das: Diebe haben sich Zugang zur Plantage verschafft, den Zaun aufgeschnitten, auf einer Länge von rund drei Metern heruntergetrampelt und dann schätzungsweise 1000 Kilogramm Äpfel erbeutet.

"Wer macht so was?", fragt sich Georg Schneider verärgert. Ausgerechnet auf die rotfleischigen Äpfel der Sorte "Magdalena" hatten es die Obsträuber abgesehen. Aus ihnen produziert der Betrieb seinen "Stiefkind-Apfelsaft" und die gleichnamige Schorle. "Das sind so um die 700 bis 800 Flaschen, die uns fehlen", stellt Schneider fest.

Sie vermutet, dass sich die Diebe bei dem letzten Aktionstag "Äpfel zum Selbstpflücken" auf der Anlage umgesehen – wobei der Abschnitt mit den Stiefkind-Bäumen abgetrennt ist – und dann vergangene Samstag- oder Sonntagnacht zugeschlagen haben. Vermutlich kam ihnen dabei auch zupass, dass die Heerstraße zwischen Ortsausgang Edingen und Grenzhof zurzeit gesperrt ist und somit kein Verkehr herrscht. Sie müssen ihr Fahrzeug wohl an der Hauptzufahrt zur Plantage vorbei in den nächsten Feldweg gelenkt haben, um von dort aus einzusteigen.

Dabei haben sie zugleich auch Holzpfosten beschädigt und zahlreiche Äste von den Obstbäumen gerissen. "Jeder Ast, der da unten liegt, ist im nächsten Frühjahr eine Blüte weniger – das fehlt uns dann auch noch", sagt Schneider. Er hat beim Polizeiposten in Edingen Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Ob ihm die Versicherung den Schaden ersetzt, weiß er nicht. Den Sachschaden wohl schon, den Verlust der Äpfel wohl eher nicht. "Die sind sicher Richtung Heidelberg abgehauen", vermutet Georg Schneider.

Dabei können die Diebe mit den rotfleischigen Äpfeln eigentlich nur eines tun: sie versaften. Denn der Apfel, dessen Wurzeln in Frankreich liegen, ist so sauer, dass man ihn nicht essen mag. Als roter Saft und Schorle ist er naturbelassen und erfrischend; die "Stiefkind-Kampagne", die Maggy Schneider im Masterstudium entwickelt hat, ist preisgekrönt. Durch den Selbstpflück-Tag, seit vergangenem Jahr ein Hit gerade für junge Familien, wisse natürlich jeder, wo das Feld liege, sagt Maggy Schneider. Da ist Vertrauen im Spiel, was nun erschüttert ist. Erst in der Woche zuvor kam einer der beliebten Spielzeugtraktoren der Marke "Fendt" abhanden.

Auch er wurde gestohlen und "wird schmerzlich vermisst", wie die Familie in den sozialen Netzwerken wissen ließ. Zurückgebracht hat ihn der Appell indes bislang nicht.

Schneider schätzt den Verlust der Äpfel nebst Zaunreparatur auf mindestens 3000 Euro. Der Schaden wird höher liegen, weil der Verkaufserlös der "Stiefkinder" fehlt.

Er brachte 1974 von einem Praktikum in Frankreich knapp 20 Ableger dieser rotbackigen und rotfleischigen Sorte mit, weil sein Patron sie als nicht essbar und somit als unwirtschaftlich erachtete. Schneider kreuzte letztlich den Zierapfel mit einem gelben Essapfel – das "Stiefkind" war geboren.

Info: Die Familie ist dankbar für Hinweise. Wem vergangene Samstag- oder Sonntagnacht etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, möglicherweise ein Transporter mit mehreren Personen, kann dies an den Polizeiposten Edingen unter Telefon 06203/89 20 29 oder ans Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/93 05 0 melden.