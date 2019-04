Immer wieder gibt es Schwerpunktkontrollen von Polizei und RNV in der Linie 5 in Edingen am Bahnhof. Ziel ist es unter anderem, in öffentlichen Verkehrsmitteln Präsenz zu zeigen und das Sicherheitsempfinden der Menschen zu stärken. Foto: Kraus-Vierling

Von Maren Wagner

Edingen-Neckarhausen. Es gehört zu den Grotesken unserer Zeit, dass sich Menschen unsicher fühlen, wenn sich um sie herum viele Polizisten versammeln. Vor allem, wenn sie den Grund dafür nicht verstehen. Was läuft schief, wenn ein Sicherheitstag Angst auslöst? Wenn das Ziel der Polizei, das Sicherheitsempfinden der Menschen zu steigern, ins Gegenteil pervertiert wird?

Am liebsten würde sie nicht mehr mit der Straßenbahn fahren, sagt sie. Wenn sie nicht auf die Linie 5 angewiesen wäre, würde sie nur noch das Rad nehmen. Im Gespräch mit der RNZ bittet die Edingen-Neckarhäuserin, ihren Namen nicht zu nennen. Ihre Geschichte aber, die soll erzählt werden. Es war am Freitag vor einer Woche, gegen 18 Uhr, als sie mit der RNV-Linie 5 zur Haltestelle Edingen-West fahren wollte. Eine Station davor geriet sie am Bahnhof mitten in eine Aktion von Polizei und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV).

"Es war eine Polizei-Invasion", sagt die Frau, "ganz viele kamen rein, draußen standen Autos und auch ganz viele Polizisten". Kein uniformierter Beamter habe die Bahn betreten, sagt dagegen die Pressestelle des Mannheimer Präsidiums. "Dies oblag allein den Fahrkartenkontrolleuren der RNV und dem beauftragten Sicherheitsdienst." Ausschließlich sechs Zivilkräfte seien in der Linie 5 eingesetzt gewesen, die Verdächtige wiederum an die 16 Beamten übergeben hätten, die am Bahnhof standen.

Das Problem ist: Alle trugen Kleidung in derselben Farbe. "Die RNV trägt blau, die Polizei trägt blau", sagt ein Polizeisprecher, "es ist schwierig, auseinanderzuhalten, wer was ist." Sie sei ein paar Sekunden sitzen geblieben, sagt die Frau. "Dann dachte ich mir: Nichts wie raus." Niemand habe ihr gesagt, was gerade vor sich gehe. "Ich habe mich sehr unsicher gefühlt."

Die Polizei kontrolliert in Zusammenarbeit mit der RNV häufig schwerpunktmäßig in den Straßenbahnen. Denn immer wieder kommt es dort zu Straftaten, eine Schlägerei in einer Straßenbahn bei Weinheim hatte zuletzt landesweit Aufsehen erregt. "Es ist gut, wenn die Polizei Flagge zeigt und signalisiert, wir sind da", sagt der Pressesprecher. Warum aber wird das nicht erklärt? Und wer ist dafür verantwortlich?

Am Bahnhof in Edingen gab es bereits drei Schwerpunktkontrollen in den vergangenen zwölf Monaten, zuletzt im November 2018. Das Vorgehen sei dabei immer dasselbe, erklärt die Polizei-Pressestelle. Nachdem sich die Bahntüren an der vorangegangen Haltestelle geschlossen haben, aktiviere der Fahrer die sogenannte "Razzia-Schaltung". Damit werde der Entstempelautomat abgeschaltet. "Eine Durchsage durch die Lautsprecher in der Bahn soll dann ebenfalls erfolgen", so die Polizei.

Florian Benz arbeitet in der Pressestelle der RNV in Mannheim. Es sei wichtig, sagt er, bei den gemeinsamen Kontrollen mit der Polizei möglichst viele Kräfte einzusetzen, damit die Bahn nicht lange stehen bleiben muss. "So muss niemand unnötig leiden." Er könne sich aber vorstellen, dass es Eindruck machen kann, wenn auf einmal so viele Kontrolleure die Bahn betreten: "Das ist sicher ein imposantes Schauspiel." Für das es keine Ankündigung gibt.

Benz: "Wir erarbeiten gerade eine Durchsage für diese Schwerpunktkontrollen, die war an dem Tag aber noch nicht bereit." Der Frau aus Edingen-Neckarhausen hätte ein Satz des Bahnfahrers oder eines Kontrolleurs schon genügt. Sie stieg aus und lief nach Hause. Am Sicherheitstag wurden in Edingen am Bahnhof 2044 Passagiere in 49 Bahnen kontrolliert. 110 hatten keinen Fahrschein, einer hatte Drogen bei sich. Und eine Frau sagt: "Wenn ich könnte, würde ich niemals mehr die Linie 5 benutzen."