Hockenheim. (RNZ/mün) Wenn man den Veranstaltern glauben darf, dann bricht die Nachfrage nach den beiden Ed Sheeran-Konzerten auf dem Hockenheimring alle Rekorde. "Hunderttausende Tickets" seien schon verkauft - genauere Zahlen werden keine herausgegeben. Aber so viel wird verraten: Für das Konzert am 23. Juni gibt es noch wenige Karten. Mehr Karten soll es für das schnell anberaumte Zusatzkonzert am Tag zuvor, 22. Juni, geben. Derzeit werden noch Stehplatzkarten zum stolzen Stückpreis von knapp 90 Euro angeboten. Neben dem Hockenheimring tritt Sheeran in Deutschland auch noch in Hannover auf.

Mittlerweile hat das Deutschland-Management auch bekannt gegeben, wer vor Ed Sheeran auf der Bühne stehen wird. Zara Larsson und James Bay sollen das Publikum unterhalten, bis der Superstar selbst loslegt.

Zara Larsson wurde 2015 mit ihrem Hit „Lush Life“ so richtig bekannt. Der Erfolg der Schwedin in Zahlen schaut so aus: 22 Millionen verkaufte Alben, mehr als fünf Milliarden Streams und etliche Musik-Awards. Sie war auch schon mit Beyoncé auf Welttour und vor kurzem erschien mit „Ruin My Life“ ein Vorgeschmack auf ihr neues Album.

James Bay erlebte seinen Durchbruch vor rund vier Jahren und seither wird der Brite zu den größten Songwriter-Talenten gezählt. Sein Debütalbum „Chaos And The Calm“ wurde für die Grammys als Best Rock Album und Best Rock Song nominiert, er selbst war in der Kategorie Best New Artist vertreten, holte sich zweimal den Brit Award und wurde vielfach mit Gold und Platin bedacht. Die Zahl der Streams liegt inzwischen über drei Milliarden. Im vergangenen Jahr erschien mit „Electric Light“ sein Nachfolge-Album.