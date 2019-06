Hockenheim. (van/man) Besucher der Ed-Sheeran-Konzerte am Wochenende auf dem Hockenheimring, die keinen Sitzplatz hatten, mussten vor allem eines mitbringen: Geduld. Rund ein bis zwei Stunden legten die Fans des britischen Superstars von den Parkplätzen über die Einlass- und Taschenkontrollen bis zur Bühne zurück. Der Weg führte nicht direkt auf das Gelände, sondern einmal drumherum. Folge: Die Massen sammelten sich vor allem auf einer Seite an, links von der Bühne.

Ein "Sicherheitsbeauftragter" vom SWR sorgte am Samstag mit einer Durchsage in der Pause zwischen den Vorbands und Ed Sheeran schließlich dafür, dass sich die Menschentraube am Eingang besser verteilte. "Dann aber wurde das Gedränge rechts von der Bühne größer. Es war kaum noch Platz da", berichtete eine Konzert-Besucherin aus Bad Rappenau. Besucher sollen vor allem im hinteren Bereich an die Absperrungen gedrückt worden sein. "Unverantwortlich, so viele Menschen auf das Gelände zu lassen", machte ein RNZ-Leser seinem Ärger Luft.

Viele Facebook-Nutzer beklagten sich auch über die Organisation. Eine Besucherin kritisierte die langen Wartezeiten an den Getränkeständen: "Wir sind mindestens eine halbe Stunde lang angestanden. Um mich herum sind drei Personen kollabiert, die Sanitäter kamen sehr schlecht durch." An mindestens einem Stand soll das Wasser ausgegangen sein, wie mehrere Fans berichten. "Kritische Szenen" sollen sich auch nach dem ersten Konzert am Samstag abgespielt haben. Ein Leser aus Heilbronn beobachtete, wie massive Zäune demontiert wurden, da Tausende Menschen versuchten, zu ihrem Auto zu gelangen. "Da, wo vorher eine Sackgasse war, wurden plötzlich Zäune aus dem Weg geräumt", schrieb er. Viele Menschen seien außerdem darüber geklettert und hätten dabei die an den Zäunen befestigten Fahrräder und E-Scooter beschädigt.

Ed Sheeran: "Shape of You", Hockenheimring 2019 Kamera: Vanessa Dietz

Autofahrer, die auch der Zugabe von Sheeran lauschen und das Gelände nicht frühzeitig verlassen wollten, mussten sich in Geduld üben. Ein Leser berichtet von drei Stunden Stillstand auf den Parkplätzen: "Die Rückfahrt war ein Riesenproblem." Für einen üblichen 30-Minuten-Rückweg hätten manche Besucher zum Teil mehrere Stunden gebraucht.

Weitere Kritikpunkte: keine ausreichende Beleuchtung zwischen - schlecht ausgeschilderten - Parkplätzen und dem Konzertareal. Sandra Albers aus Kelkheim bei Frankfurt berichtete der RNZ, sie habe am Sonntagabend fast zwei Stunden lang auf dem sogenannten Streckenparkplatz festgehangen. Dort habe "völliges Chaos" geherrscht, weder Polizisten noch Ordner seien da gewesen.

"Tausende Autofahrer wurden auf dem Parkplatz sich selbst überlassen", sagte Albers. "Und das, obwohl es doch am Samstag schon Probleme mit dem Verkehr gab." Von 23 bis 1.45 Uhr habe sie sich mit ihrem Wagen weder vor- noch zurückbewegen können. "Dann kam die Polizei und hat einige Autofahrer über den Ring umgeleitet", sagt Albers. Um 3 Uhr sei sie dann schließlich Zuhause gewesen. Für die Kelkheimerin steht fest: "Das war mein letztes Konzert auf dem Hockenheimring." Polizeisprecher Dennis Häfner sagte, man müsse bei jeweils knapp 100.000 Besuchern schon mit Staus rechnen. Vor allem seien viele Fans zeitgleich angereist. Am Sonntag habe sich die Lage deutlich verbessert. Da habe man vom Vortag gelernt und über die Sozialen Medien erfolgreich darum gebeten, früh anzureisen. Auch bei der Abreise habe sich das Gelände viel schneller geleert.