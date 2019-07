Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Wer ständig Schmerzen hat, hat nur noch einen Gedanken: "Es soll endlich aufhören." Schmerzen drängen sich in den Alltag, begleiten jedes Ereignis, bestimmen das Leben. Etwa 20 Millionen Menschen leiden allein in Deutschland an Schmerzen, die immer wiederkommen oder ständig das Leben beeinträchtigen. Bei immer neuen Ärzten suchen die Geplagten Hilfe und hören nach einigen Versuchen oft nur: "Da kann man nichts machen."

"Stimmt nicht", sagt Schmerz-Spezialist Dr. Mathias Schmidt. Der Chefarzt der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin an der GRN-Klinik in Eberbach hat schon viele scheinbar aussichtslose Fälle erfolgreich behandelt: "Man kann eine ganze Menge machen." Bereits 1983 hat er mit seinem Kollegen, Privatdozent Martin Fischer, das Schmerzzentrum an der Anästhesiologischen Uniklinik Heidelberg aufgebaut. 1987 richtete er in Eberbach eine Schmerzambulanz ein und erweiterte das schmerztherapeutische stationäre Behandlungsspektrum. Im Rahmen der engen Zusammenarbeit beider Kliniken bildet er seit 2007 jedes Jahr einen Facharzt der Universität Heidelberg zum Schmerztherapeuten aus.

Normalerweise erfüllen Schmerzen eine wichtige Warn-Funktion. Das körpereigene Alarmsystem meldet, dass etwas nicht stimmt: eine Verletzung, eine Krankheit. Mitunter aber verselbstständigt sich dieser Mechanismus. Die Schmerzen sind dann vom Auslöser abgekoppelt, oft ist sogar unklar, wo ihr Ursprung ist. Auf die wiederkehrenden Schmerz-Reize reagiert das Nervensystem zunehmend empfindlicher, in immer mehr Bereichen des Gehirns.

Millionen Menschen leiden unter ständigen Schmerzen. Foto: Killig

Die Betroffenen fühlen sich zunehmend hilflos und ausgeliefert, manche bekommen Magenbeschwerden, andere leiden unter Schlafstörungen, nicht wenige entwickeln im Verlauf der Erkrankung eine Depression. In dieser Situation kann es sogar ein Glücksfall sein, wenn die Schmerzen besonders heftig sind: Die Heilungs-Chancen sind nämlich umso größer, je schneller die Behandlung einsetzt. "Schon nach sechs bis zwölf Wochen, spätestens nach einem halben Jahr sollte man sich vom Hausarzt an einen Schmerztherapeuten überweisen lassen, rät Dr. Schmidt: "Unser erstes Ziel ist es, die Chronifizierung zu stoppen. Wir isolieren Begleitsymptome und entwickeln gemeinsam mit den Patienten ein Zukunftskonzept."

Weil bei chronischen Schmerzen körperliche, seelische und häufig auch soziale Aspekte in einer Wechselbeziehung stehen, verbindet die Therapie unterschiedliche Behandlungsansätze. Voraus geht eine intensive manuelle Untersuchung, falls nötig ergänzt durch bildgebende Verfahren wie Röntgen oder Kernspintomografie. Auch nach seelischen oder sozialen Belastungen wird gefragt: Einsamkeit, Beziehungsprobleme oder beruflicher Stress können durchaus eine Rolle spielen. Entsprechend sind Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen in die Behandlung mit eingebunden, ebenso Psychologen, Physiotherapeuten und Sozialarbeiter.

Bei den sehr häufigen chronischen Rückenschmerzen, hervorgerufen durch Arthrose der kleinen Wirbelgelenke, bei Bandscheiben-Vorfällen und bei chronischen Schmerzen im Kopf- und Halsbereich können gezielte Injektionen an bestimmten Nervenstrukturen Linderung bringen. Sie werden zum Teil unter Ultraschall-Kontrolle durchgeführt und unterstützen die medikamentöse Schmerztherapie.

Bei dieser führen mitunter auch unkonventionelle Wege zum Ziel. So können beispielsweise Anti-Epileptika eine Kaskade quälender Dauer-Kopfschmerzen unterbrechen, erklärt Schmidts enger Mitarbeiter, Oberarzt Dr. Alexander Kaksa. Zur therapeutischen Bandbreite gehören auch Chirotherapie, Akupunktur, Elektrostimulation, die Blockade von Nervenbahnen und Hypnose. "Auch, wenn es nicht gelingt, die Schmerzen völlig auszuschalten, kann die Lebensqualität deutlich verbessert werden", sagt Dr. Kaksa.