Hockenheim. (rok) Das wird ein ruhiges Wochenende im Motodrom: Alles, was am Samstag und Sonntag über den Kurs fährt, kommt ohne lautstarkes Getöse aus. Es ist die Zeit der Elektroantriebe. E-Bikes, E-Roller und E-Autos werden vorgestellt und zum Probefahren angeboten. Das "e4Testival" ist die erste Veranstaltung ihrer Art. Sie wird am Samstagmorgen von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) eröffnet. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 20.000 Besuchern.

"Wir generieren ein Lächeln", sagen Sascha Nachtnebel und Alexander Nieland vom "e4Testival". Sie haben die Erfahrung gemacht, dass jeder, der zum ersten Mal ein E-Bike, einen elektrisch angetriebenen Roller oder ein E-Auto fuhr, ein Lächeln im Gesicht hat. "Es ist die Leichtigkeit des Fahrens, die sofort Spaß macht." Leicht und lautlos sind die schönen Eigenschaften ihrer Fahrzeuge, mit denen die rund 60 Aussteller im Motodrom aufwarten.

Tesla ist dabei, BMW mit seinem i3 und dem schicken i8, Kia, Opel und andere. Allein mit den verschiedenen Fahrzeugen des Elektro-Autovermieters Next Move wird man viele Probefahrten machen können. Jeder, der ein Ticket für die Veranstaltung kauft, hat einen Platz in oder auf einem Elektrofahrzeug sicher. Autos und Fahrräder haben verschiedene Fahrparcours und kommen sich nicht ins Gehege.

Die Besucher werden an einem Wochenende mehr über den Elektroantrieb, Lade-Infrastruktur und Fahrgefühl erfahren als sie sonst das ganze Jahr über recherchieren können, versprechen die Veranstalter. Sie wissen, dass die Informationsbeschaffung über die einzelnen Fahrzeuge oft mühselig ist, betonen aber, dass die Aussteller keine Verkaufsinteressen haben. Das "e4Testival" soll vor allem eine Informationsmesse sein, die Barrieren gegenüber dem Thema Elektrofahrzeug abbauen will.

Neben dem reinen Informieren und Probefahren wird es einige zusätzliche Veranstaltungen geben: Dokumentarfilmer und Schauspieler Hannes Jaenicke ist mit dabei und spricht in einem Forum über Elektromobilität, in Vorträgen berichten Elektropioniere über ihre Reisen. Das Motodrom ist außerdem Ziel der deutschen E-Cross-Rallye.

Info: Informationen und Anmeldung unter www.e4testival.com