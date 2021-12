Von Volker Knab

Oftersheim. Es ist eine noch ganz junge Abteilung im TSV Oftersheim: 2017 gegründet, zählt ERN E-Sport inzwischen circa 140 Mitglieder und besitzt eine breite Amateur- und kleine Profiabteilung. Die Abkürzung ERN steht für E-Sport Rhein-Neckar. Der Name ist bewusst gewählt. Denn die Mitglieder der Breitensport-Abteilung stammen aus dem ganzen Rhein-Neckar-Raum.

Der TSV gehört mit seiner Abteilung zu den Vorreitern in Deutschland, was die Akzeptanz von E-Sport als Breitensport anbelangt. Ihre Räumlichkeiten hat die Abteilung in Rheinau. Beim E-Sport werden elektronische Computer-Spiele im Team gegeneinander gespielt, das macht nur Spaß, wenn eine Internet-Anbindung mit starker Leistung vorhanden ist. Die Räume in Mannheim haben einen ein Gigabyte-Anschluss, erläutert Jonas Stratmann, der Vorsitzende der Abteilung des Turn- und Sportvereins (TSV) Oftersheim. "Wir sind bei fast allen Veranstaltungen, die irgendwas mit E-Sport im Rhein-Neckar-Raum zu tun haben, meistens irgendwie involviert", sagt Stratmann.

Stefan Zajonc führt die RNZ durch die Räumlichkeiten des Vereins. Er ist von Beruf Lehrer, wohnt in Heidelberg und unterrichtet an der Integrierten Gesamtschule in Mannheim die Fächer Mathematik, Chemie und Informatik. Er sei das Bindeglied vom Verein zu den Schulen, erläutert er. An seiner Schule hat Zajonc eine E-Sport AG gegründet. "Der Verein hat viele minderjährige Mitglieder. Deshalb ist eine gute Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz für uns so wichtig", sagt der 35-Jährige, der gern Computerspiele spielt, aber auch gern Fußball. "Jetzt aber nur noch als Schiedsrichter", erzählt er schmunzelnd.

"Für uns ist die Präsenz beim Spielen sehr wichtig", betont Zajonc. Die Spieler entwickeln gemeinsam Strategien und vergleichen sich miteinander, deshalb sei E-Sport mit einer klassischen Feld- oder Hallensportart vergleichbar, argumentiert er. Für den gemeinsamen Sport ist die Abteilung gut ausgestattet. An den Seitenfronten eines großen Raums reihen sich die Rechner aneinander. Fahnen zeigen das Logo der Abteilung mit einem fünfköpfigen Team mit tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen in Form einer Krone. Beim genauen Hinschauen erkennt man junge Frauen und Männer. "Das ist bewusst so", betont Jonas Stratmann. In Kürze will sich im Verein zudem eine queere Gruppe gründen.

In ihren Räumen verfügt die Abteilung über drei Einheiten zum gemeinsamen Spielen mit mehreren Plätzen. Den verschiedenen Teams stehen abgetrennte Bereiche zur Verfügung. Außerdem gibt es drei Sim-Racer (Rennsimulatoren). Diese Spielersessel stehen vor gebogenen Bildschirmen und sind mit entsprechenden Spiel-Konsolen ausgerichtet. "Die rütteln entsprechend mit, wenn es beispielsweise über eine Schotterpiste geht", erklärt Zajonc. Ein Spiel von "League of Legends" beispielsweise dauert zwischen 45 und 50 Minuten mit der Heldenwahl, so Zajonc.

Die Abteilung bietet zudem mehrtägige Trainingscamps an. In Kooperation mit den Rhein-Neckar-Löwen unterhält ESP Rhein-Neckar eine Profi-Abteilung mit 30 Mitgliedern aus dem ganzen Bundesgebiet. Beim Besuch der RNZ weilt gerade eine Mannschaft der Profi-Abteilung im Trainingslager und bereitet sich auf die Spiele in der Champions League im Computerspiel "Rocket League" vor. Das ist eine Art Autofußball. Die Spieler versuchen, mit einem Fußball spielenden Fahrzeug den Ball ins gegnerische Tor zu schießen.

Alexander Böttcher aus Berlin ist einer der Spieler, der Student spielte früher aktiv Fußball. "Mich fasziniert die Verbindung von Autos und Fußball in diesem Spiel. Es hat gar nichts mit Glück zu tun, sondern es kommt rein auf Geschicklichkeit an", erzählt der 21-Jährige. Im Schnitt trainiert er täglich vier Stunden, neben dem Studium. Sein Teamkollege Florian Rahdem fasziniert an Rocket-League besonders das gemeinsame Spiel und sich dabei fortzuentwickeln. Der 21-Jährige kommt aus der Nähe von Oldenburg und macht gerade eine Ausbildung. Die Spieler und ihr Trainer kennen sich nicht nur übers Netz, sie sind das zweite Mal in Präsenz zusammen. Ihr Coach Benedikt Bauer kommt aus Wien. Der 26-Jährige studiert Psychologie und betreut nebenberuflich mehrere Teams. Wie im Fußball gebe es im E-Sport zwischenmenschliche Beziehungen, die eine große Rolle spielen können, sagt er. Wenn es zu Konflikten komme, sei ein Coach hilfreich.

Im Breitensport verfügt ERN Rhein Neckar derzeit über 15 Mannschaften in den verschiedensten Computerspielen. Die Teams bestehen je nach Spiel aus jeweils drei bis fünf Mitspielern. Meistens lernen sich die Mitspieler zunächst online kennen und spielen zusammen. Um sich dann aber zu treffen und gemeinsam zusammen zu spielen, als ein Team im Breitensport, gibt ihnen die TSV-Abteilung einen Platz, um sich kennenzulernen und zusammenzubleiben.