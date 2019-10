Von Carsten Blaue

Heidelberg. Lotte ist leise, schlank und sieht gut aus. Sie ist flott unterwegs, ein echter Hingucker und wird an roten Ampeln auch mal ganz ungeniert fotografiert. Berührungsängste hat sie dabei nicht. Sie stellt sich sogar vor: "Hallo! Ich bin Lotte." Auch das macht sie ganz leise. Nur mit blauen Buchstaben auf ihrer weißen Karosserie. Lotte ist ein E-Motorroller des chinesischen Herstellers Niu, Modell "N 1 Sport", hat 2,4 kW Spitzenleistung, bringt es auf 50 km/h und hat eine Reichweite von 70 Kilometern. Lotte ist das Versprechen für eine neue Form der zeitgemäßen, weil umweltfreundlichen, geteilten und flexiblen Mobilität - in Heidelberg, bald auch in Mannheim und möglicherweise später auch darüber hinaus. So zumindest stellen es sich Matthias Winkler und Paul Muck vor, die Unternehmer hinter Lotte.

Vom Mietvertrag auf dem Papier zur App auf dem Smartphone

Die beiden haben eigentlich andere Berufe im Marketing- und Eventbereich. "Aber wir erleben gerade einen sehr dynamischen Wandel in der Mobilität", sagt Muck. Da was Neues zu probieren, hat ihn und Winkler gereizt. Gerade in Heidelberg: "Nachhaltigkeit hat eine ganz andere Daseinsberechtigung in einer Stadt, in der man mit dem Auto ständig im Stau steht und keinen Parkplatz findet. Ich fahre deshalb seit drei Jahren E-Motorroller", sagt Muck und schwärmt: "Lotte fahren macht glücklich."

Außerdem funktioniert das Sharing-Modell in anderen Städten schon ziemlich gut. In Frankfurt heißt es "Frank-e", in Berlin "Coup", in Köln "Rhingo" und in Stuttgart "Stella". In Heidelberg also "Lotte". Klar, wegen der "Flotten Lotte", sagt Winkler - auch wenn der Roller so gar nichts mit einem Passiergerät für die Küche zu tun hat. Aber es passt eben schön. Außerdem erinnert Lotte an Liselotte von der Pfalz. Und mehr Heidelberg-Bezug geht ja gar nicht.

Im März haben Winkler und Muck ihre zehn E-Motorroller für 4000 Euro das Stück angeschafft, im Mai wurden sie angemeldet. Danach haben sie die Lotte-Flotte in der Märzgasse vor die Tür gestellt: "Und dann haben wir geschaut, was passiert", so Muck. "Wir brauchten erst mal Wahrnehmung." Die kam schnell. Wie viele Menschen sich Lotten gemietet haben seitdem, wissen er und Winkler zwar nicht. Aber eigentlich seien die immer unterwegs. "Und wir haben null Werbung gemacht", sagt Winkler über den Beginn der Testphase.

Diese dauert noch an und ist vom angepeilten Sharing-Modell weit entfernt. Denn im Moment bekommt man eine Lotte, Leihhelme und ein Ladekabel per klassischem Mietvertrag auf Papier, den man drinnen im Büro gegen Vorlage des Führerscheins abschließt - für zwölf oder 24 Stunden, ein "happy Wochenende" von Freitagmittag bis Montagmorgen oder für maximal fünf Tage. Beim Führerschein reicht übrigens Klasse 3, beziehungsweise B. So wird es auch im nächsten Jahr sein. Oder der nächsten "Saison", wie Winkler die Lotte-Zeit von März bis November nennt. Ansonsten dürfte sich ziemlich viel ändern.

Denn dann soll aus der zeitraubenden, letztlich unrentablen Vermietung im Test ein lukratives Sharing werden, gesteuert über eine App. Mit dieser wird man sich für Lotte registrieren können. Man wird die E-Motorroller damit freischalten, freie Lotten finden und nach Fahrzeit bezahlen können. 24 Cent soll die Minute kosten. Jede Lotte wird dann über ein Topcase mit zwei Helmen verfügen. Ein Kabel wird aber nicht dabei sein. Das Aufladen wird anders organisiert. Dafür sollen die neuen E-Motorroller dann eine Reichweite von 200 Kilometern haben. Die größere Fahrstrecke mit einer "Füllung" eröffne ganz neue Möglichkeiten und Konzepte, sagt Muck: "Plötzlich wird Lotte nämlich auch für Pendler interessant."

Das alles funktioniere aber nur bei "optimaler Verfügbarkeit", betont Winkler. Daher wollen er und Muck ihre Flotte fürs nächste Jahr richtig aufstocken und sowohl in Heidelberg als auch in Mannheim jeweils 50 Lotten in ihrem Geschäftsgebiet auf die Straße bringen. Über das Parken im Stadtgebiet haben die Unternehmer schon im Mai im Heidelberger Rathaus vorgesprochen. Eine entsprechende Bescheinigung sei zugesagt. Auch in Mannheim haben sie sich schon vorgestellt. Das Interesse ist da.

Lotte soll kommendes Jahr sowohl im sogenannten Free-Floating als auch stationsbasiert unterwegs sein. Letzteres bietet sich auch für Firmen an, die ein paar Lotten für ihre Mitarbeiter ordern. Dabei hat der E-Motorroller quasi einen festen Stellplatz. Beim Free-Floating für alle kann man die Lotte einfach im Geschäftsgebiet abstellen, und der nächste kann sie per Handy orten. So kommt die Lotte auch nicht weg. Weil man ansonsten nämlich weiterbezahlt.

Muck und Winkler haben soweit also alles durchdacht. "Was wir aber definitiv noch brauchen, ist eine Werkstatt und eigenes Personal", sagt Muck. Zum Beispiel für Wartung und Service. Überhaupt gebe es schon noch viel zu tun bis zum Start: "Denn wir wollen ja keine unreifen Bananen ausliefern, sondern ein Top-Produkt."