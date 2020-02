Von Volker Widdrat

Reilingen. Eine Polizeistreife winkte das verdächtige Fahrzeug auf den Rastplatz an der A6 bei Reilingen. Im Auto entdeckten die Beamten einen verschnürten Plastikbeutel mit fast zwei Kilogramm Marihuana. Die getrockneten Pflanzenteile gehörten dem 28-jährigen Fahrer, der mit dem Auto von Duisburg nach München unterwegs war. Der albanische Staatsbürger, der seit seiner Festnahme im Oktober vergangenen Jahres in Untersuchungshaft saß, musste sich deshalb jetzt wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor dem Schöffengericht verantworten.

Der ledige 28-Jährige lebt in seiner Geburtsstadt in Albanien bei seinen Eltern und ist von Beruf Pizzabäcker. Zum Tatzeitpunkt war er zu Besuch bei seinem Bruder in Duisburg. Von ihm hatte er auch das Auto, in dem er auf der A6 erwischt wurde. Er selbst konsumiere keine Drogen und habe nur "ab und zu mal probiert", sagte der Angeklagte über einen Dolmetscher.

Verteidigerin Inga Berg räumte für ihren Mandanten den Tatvorwurf vollumfänglich ein. Der 28-Jährige sei gerade einmal zwei Wochen bei seinem Bruder gewesen und habe ein Touristenvisum für 90 Tage gehabt. Nach seinem Urlaub hätte er wieder die Heimreise angetreten. Ein 58-jähriger Sachbearbeiter der Kriminalpolizei berichtete von den Ermittlungen. Der Angeklagte habe bei seiner Festnahme keine Angaben zur Herkunft der Drogen gemacht. Auch sein Bruder in Duisburg sei vernommen worden.

Die Ermittler hatten außerdem den Chatverlauf auf einem Smartphone wiederhergestellt. Der 28-Jährige habe bei einer unbekannten Person nachgefragt, wie viel er brauche und sich dann für ein Treffen in München verabredet. Das beschlagnahmte Pflanzenmaterial hatte einen THC-Anteil von 15 Prozent. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft betonte den hohen Wirkstoffgehalt. Marihuana sei zwar eine "weiche" Droge, die nicht geringe Menge sei aber um das knapp 40-fache überschritten worden. Der 28-Jährige habe seinen Urlaub fern der Heimat genutzt, um schnell noch ein Rauschgiftgeschäft abzuschließen, forderte sie dafür eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten.

Die Verteidigerin hob das Geständnis hervor. Der Beschuldigte sei nicht nach Deutschland eingereist, um mit Rauschgift zu handeln. Es gehe "nur um Marihuana" und einen minderschweren Fall. Ihr Mandant habe feste soziale Bindungen in Albanien und wegen der vier Monate dauernden Untersuchungshaft "besondere Haftempfindlichkeit". Daher forderte sie ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung. Im Gerichtssaal waren zwei Polizisten anwesend. Im Falle einer Bewährungsstrafe hätten die Beamten den 28-Jährigen sofort in Abschiebehaft gebracht. Dazu kam es aber nicht.

Das Schöffengericht urteilte auf zwei Jahre und vier Monate Gefängnis. Ein minderschwerer Fall sei es nicht. Es sei in dem Verfahren um das "Gewicht dieses Verbrechens" gegangen, führte Richter Hans-Jörg Schneid aus. Die zwei Kilogramm Marihuana von "guter Straßenqualität" hätten immerhin einen Verkaufswert von etwa 20.000 Euro, so dass sich der Angeklagte auf eine ordentliche Gewinnspanne hätte freuen können.

Das Gericht gehe auch davon aus, dass er schon Kontakte für den Weiterverkauf aufgenommen habe. Möglicherweise sei er sogar in feste Verteilerstrukturen eingebunden, laut Polizei habe er Zugriff auf eine noch größere Menge Drogen gehabt. Das Urteil solle auch in Duisburg ankommen, meinte der Vorsitzende. Eine "weiche" Droge berge genug Gefahren und sei "schlicht verboten".