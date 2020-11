Mannheim. (cab) Der Kreisverband Mannheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) weist darauf hin, dass die Bereitschaft zur Ersten Hilfe im Notfall auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nicht nachlassen sollte. "Und man sollte auch keine Angst haben", rät die stellvertretende Leiterin des DRK-Fachbereichs "Erste Hilfe und Mehr", Marianne Freund. Helfen ist demnach sicher, wenn man ein paar Regeln beachtet.

So sollten am besten Ersthelfer und Betroffener Masken tragen. Diesen auf Abstand anzusprechen, sei bedenkenlos möglich. Im Reanimationsfall sollte man auf die Beatmung verzichten und stattdessen auf die Kompression des Brustkorbs setzen. Einen Notruf über die Nummer 112 abzusetzen, gehört ohnehin immer dazu. Im Zweifelsfall könne man dem Disponenten am Telefon gleich sagen, dass man Unsicherheit verspürt und nicht recht weiß, was jetzt zu tun ist, rät Freund: "Der Disponent kann helfen und auch Anleitung geben." Auf jeden Fall, unterstreicht sie, dürfe die "Erste Hilfe wegen Corona nicht auf der Strecke bleiben".

Deswegen bildet der DRK-Kreisverband auch weiterhin aus und bietet ganztägige Erste-Hilfe-Kurse an – begleitet von einem strengen Hygienekonzept, das von der Berufsgenossenschaft abgesegnet worden sei, so Freund. So gibt es eine umfassende Dokumentation und gleich zu Beginn eine Hygieneschulung. Zur Partnerarbeit werden feste Teams für die gesamte Schulung gebildet. Wer nicht mit jemand anderem zusammen üben möchte, der muss das auch nicht. Grundsätzlich gibt es weniger Übungsinhalte. Je nach Größe des Raums könnten maximal 15 Personen am Kurs teilnehmen. "Die Nachfrage ist groß", sagt Freund. Trotz Corona. Für viele sei die Pandemie sogar ein Impuls, ihr Wissen in Erster Hilfe wieder aufzufrischen.

Da der Rettungsdienstbereich Rhein-Neckar bereits im vergangenen Jahr geteilt wurde, was mit einer neuen Leitstellenstruktur einherging, ist die Entwicklung der Einsatzzahlen in der Region für das DRK etwas schwierig darzustellen. Das geht aus einer RNZ-Anfrage hervor, die DRK-Kreisverbandssprecher Nico Losse beantwortete.

Gut vergleichbar sind nach seinen Angaben allerdings die Zahlen der ersten Quartale 2019 und 2020 für Mannheim, Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis. Daraus geht hervor, dass die Zahl der Einsätze in der Notfallrettung um etwa acht Prozent abnahm. Dagegen stieg die Zahl der Krankentransporte um rund 15 Prozent.