Hockenheim/Neulußheim. (pol/mare) Rund um Hockenheim war am Mittwochnachmittag ein Autoknacker unterwegs. Innerhalb kurzer Zeit sind drei geparkte Autos aufgebrochen und daraus zwei Handtaschen sowie ein Rucksack gestohlen worden. Das berichtet die Polizei.

Zwischen 16 und 16.50 Uhr wurde an einem Toyota, der auf dem Parkplatz zum Waldsportpfad an der Landesstraße L546 zwischen Neulußheim und Reilingen abgestellt war, die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Aus dem Auto wurde der Rucksack mit einem Apple-I-Pad entwendet.

Zwischen 17 und 17.10 Uhr wurde die Beifahrerscheibe eines am Friedhofsparkplatz Hockenheim in der Waldstraße abgestellten Seat Toledo eingeschlagen und die auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche gestohlen. Darin waren eine Geldbörse mit etwas Bargeld, Ausweise und Kreditkarten sowie ein Mobiltelefon.

Zwischen 17.10 und 17.25 Uhr wurde die hintere rechte Scheibe eines VW Lupo eingeschlagen und eine auf dem Rücksitz liegende Tasche entwendet. Der VW war am Baggersee in der Schwetzinger Straße/Nordanbindung Bundesstraße B39 abgestellt. In der Tasche waren eine geringe Bargeldsumme sowie Führerschein und persönliche Gegenstände.

Der Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Aufgrund der kurz aufeinanderfolgenden Taten geht die Polizei davon aus, dass es sich um den gleichen Täter handeln könnte.

Zeugen bittet die Polizei, sich unter Telefon 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.