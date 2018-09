Von Alexander Albrecht

Frankenthal/Brühl. Seit einem Jahr läuft vor dem Frankenthaler Landgericht der Prozess gegen zwei Männer und eine Frau, die einen Mutterstadter Unternehmer mit türkischen Wurzeln sowie einen Brühler Automatenaufsteller entführt, erpresst und ermordet haben sollen. Mit dem Vortrag von Staatsanwalt Kai Ankenbrand haben am Mittwoch die Plädoyers begonnen - diese werden jedoch hinter verschlossener Tür gehalten, ebenso das "letzte Wort" der drei Angeklagten.

Warum hat das Gericht die Öffentlichkeit ausgeschlossen?

Kurz gesagt: Weil dies bereits an einem früheren Verhandlungstag geschehen ist, als es um die Intimsphäre des Hauptangeklagten Ramazan G. (49) ging und zu vermuten ist, dass dieser Aspekt auch in die Plädoyers einfließen wird. In Paragraf 171 b des Gerichtsverfassungsgesetzes heißt es dazu: "Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, soweit Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich eines Prozessbeteiligten [...] zur Sprache kommen, deren öffentliche Erörterung schutzwürdige Interessen verletzen würde."

Was hat der Staatsanwalt gefordert?

Mehr als vier Stunden plädierte Ankläger Ankenbrand am Mittwochnachmittag. Nach RNZ-Informationen beantragte er jeweils eine lebenslängliche Haftstrafe für Ramazan G. sowie seine Komplizen Hüseyin T. (38) und Yasemin T. (43). Letztere soll die beiden Geschäftsleute im November 2016 beziehungsweise Januar 2017 jeweils unter einem Vorwand in eine Mannheimer Lagerhalle gelockt haben. Dort sollen sie von Ramazan G. und Hüseyin T. überwältigt und gefesselt worden sein. Anschließend erpresste das Trio die Männer. Während die mutmaßlichen Täter bei dem 64-jährigen Brühler 6000 Euro fanden, organisierte der 49 Jahre alte Unternehmer aus der Pfalz von seiner Familie und Freunden gar 975.000 Euro. Von dem Lösegeld wurden später "nur" 260.000 Euro gefunden. Wie Jens Graf, der Anwalt des Mutterstadters berichtete, sollen die türkischstämmigen Angeklagten seinen Mandanten geschlagen und verletzt haben, bis sie ihn - wie auch den Brühler - erdrosselten.

Kommen die Angeklagten bei guter Führung nach 15 Jahren wieder frei?

Nicht, wenn das Gericht Staatsanwalt Ankenbrand folgen sollte. Wie die RNZ erfuhr, forderte er von der Kammer, bei allen drei Angeklagten die besondere Schwere der Schuld festzustellen.

Was würde das bedeuten?

In diesem Fall legt eine sogenannte Strafvollstreckungskammer des Gerichts nach 15 Jahren fest, wie viel Strafe noch verbüßt werden muss, bis der Verurteilte auf Bewährung entlassen werden kann. Dabei spielt das Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit die entscheidende Rolle. Eine feste Obergrenze gibt es nicht, meistens werden aber nicht mehr als zehn zusätzliche Jahre verhängt. Ankenbrand warf den Angeklagten vor, rücksichtlos, heimtückisch und aus purem Gewinnstreben gehandelt zu haben. Beim mutmaßlichen und bereits mehrfach vorbestraften Drahtzieher Ramazan G. ging der Staatsanwalt noch einen Schritt weiter. Bei ihm soll das Gericht Sicherungsverwahrung anordnen. Diese ist unbefristet. Mindestens alle zwei Jahre muss aber geprüft werden, ob von dem Täter außerhalb des Vollzugs noch eine Gefahr ausgeht.

Wie geht es in dem Prozess weiter?

Morgen sollen die Verteidiger und die Vertreter der Nebenklage plädieren, anschließend haben die Angeklagten das "letzte Wort". Das Urteil wird vermutlich nächst Woche verkündet, dann wieder öffentlich. Die Familie des Pfälzer Geschäftsmann hat es indes gestern abgelehnt, Schmerzensgeld von den beiden Männern auf der Anklagebank zu verlangen. Anders sieht es bei der Firma des Getöteten aus, für die Anwalt Dominic Theuer den Rest des Lösegelds von den mutmaßlichen Tätern forderte. Der Vorsitzende Richter Alexander Schräder sagte, er wolle nicht darüber entscheiden, um den Prozess nicht in die Länge zu ziehen. Die Ansprüche sollen zivilrechtlich geltend gemacht werden.