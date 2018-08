Rhein-Neckar. (cab) Die bekanntesten und besucherstärksten Festivals, Museen und Schlösser in der Metropolregion Rhein-Neckar wollen künftig noch enger zusammenarbeiten. Das beschlossen die Sprecher der beiden regionalen Netzwerke "Die Festivals" und "Die Museen & Schlösser" ihrem ersten Treffen in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen.

Die Netzwerke wollen am geplanten "Digitalen Erlebnisraum Kultur" mitarbeiten. Dahinter steckt das vom Bundesverkehrsministerium geförderte Projekt "XPress". Es soll Kulturfreunde der Region individuell über das hiesige Kulturangebot informieren. Die Nutzer sollen ganz nach persönlichen Interessen mit Veranstaltungshinweisen, Bildern, Videos, Kritiken, Hintergrundberichten und Konzertausschnitten versorgt werden. Doch zuvor brauche man dafür ein tragfähiges Geschäftsmodell sowie Tests der technischen und organisatorischen Machbarkeit, wie es auf RNZ-Anfrage vonseiten des Kulturbüros der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH hieß. Bislang gibt auch das regionale Kulturmagazin den Bürgern die wichtigsten Informationen zu Programmen, Ausstellungen und Projekten der Netzwerkpartner.

Festival-Netzwerk. Biennale für aktuelle Fotografie, Enjoy Jazz Festival, Festival des deutschen Films, Festspiele Ludwigshafen, Heidelberger Frühling, Heidelberger Literaturtage, Heidelberger Schlossfestspiele, Heidelberger Stückemarkt, Internationale Schillertage, Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg, Internationales Straßentheaterfestival Ludwigshafen, Ludwigshafener Kultursommer, Mannheimer Mozartsommer, Nibelungen-Festspiele Worms, Schwetzinger SWR Festspiele, Wunder der Prärie. Netzwerk der Museen und Schlösser. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Historisches Museum der Pfalz Speyer, Kunsthalle Mannheim, Kurpfälzisches Museum der Stadt Heidelberg, Museen der Stadt Worms, Museum Sammlung Prinzhorn Heidelberg, Pfalzmuseum für Naturkunde, Reiss-Engelhorn-Museen, Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Staatliche Schlösser und Gärten Hessen, Stiftung Hambacher Schloss, Technoseum Mannheim, Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen.

Durch gemeinsame Messeauftritte wollen diese ihr Marketing intensivieren und neue Publikumsgruppen finden - erstmals im Jahr 2019 auf der CMT in Stuttgart. Zudem wollen sich die hiesigen Kulturschaffenden in Organisation und technischen Vorbereitung ihrer Veranstaltungen stärker unterstützen. Auch mehr gemeinsame Formate soll es geben. Das verabredeten in Mannheim Sascha Kaiser (Nibelungenfestspiele Worms) und Rainer Kern (Enjoy Jazz Festival) vonseiten des Festival-Netzwerks sowie Alfried Wieczorek (Reiss-Engelhorn-Museen), Thomas Metz (Stiftung Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz) und Alexander Schubert (Historisches Museum der Pfalz Speyer) vom Netzwerk der Museen und Schlösser.

Die beiden Kultur-Netzwerke kooperieren bereits seit einigen Jahren. Das Netzwerk der Festivals wurde im Jahr 2005 unter dem Dach der Metropolregion Rhein-Neckar gegründet. Im Jahr 2013 schlossen sich nach diesem Vorbild auch wichtige Museen und Schlösser aus Nordbaden, Südhessen und der Pfalz zusammen. Ziel beider Netzwerke ist es, den Austausch der Kulturakteure zu intensivieren und die kulturelle Vielfalt der Rhein-Neckar-Region bekannter zu machen - und das auch international.