Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Bis auf den heutigen Tag steht auf dem Schreibtisch von Dieter Gummer eine Karikatur, die ihn als Elefanten zeigt, den ein behelmter Krieger mit einem spitzen Federkiel ins Hinterteil sticht. Der Dickhäuter ist der Hockenheimer Ex-Oberbürgermeister, der Angreifer der Autor dieser Zeilen. Die von der RNZ an Gummer überreichte Karikatur soll das Verhältnis beschreiben, das die beiden Protagonisten anfänglich verband. Es war die Zeit, als die sich in schweren finanziellen Krisen befindliche Hockenheimring GmbH öfter mal mit einer bevorstehenden Insolvenz oder neuerlichen Schuldenbergen in Verbindung gebracht wurde.

Diese Karikatur beschreibt das anfänglich schwierige Verhältnis zwischen Gummer und RNZ-Mitarbeiter Harald Berlinghof. Foto: RNZ/Repro

In diese schwierige Zeit wurde Dieter Gummer 2004 als Oberbürgermeister hinein gewählt. Auch am Wochenende stand das private Telefon des SPD-Politikers, der gleichzeitig Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Hockenheimring GmbH war, nicht still. Einmal, das hielt er dem Schreiber dieses Berichts, immer wieder vor, habe der ihn am Sonntagmorgen sogar unter der Dusche hervorgeholt. Gummer nahm es trotzdem gelassen hin. Am heutigen Mittwoch wird das ehemalige Stadtoberhaupt 70 Jahre alt. Und die RNZ gratuliert ganz herzlich.

Im zweiten Wahlgang hatte Gummer 2004 die Mitbewerber Markus Fuchs (heute CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat) und Adolf Härdle (heute Fraktionschef der Grünen im Rat) hinter sich gelassen. Auch die Wahl acht Jahre später gewann er, und so strebte Gummer 2020 wegen Erreichens der Altersgrenze dem Ende seiner Amtszeit als Oberbürgermeister entgegen. Doch es sollte alles ganz anders kommen.

Am späten Abend des 15. Juli 2019 griff ihn ein immer noch unbekannter Täter vor seinem Haus im pfälzischen Böhl-Iggelheim an und schlug ihn nieder. Erst als seine Frau an ihrem Mann Verhaltensstörungen auffielen, rief sie sofort einen Notarzt an. Gummer hatte einen Kieferbruch und Hirnblutungen erlitten. Das rasche Eingreifen seiner Frau rettete ihm das Leben. Er kam ins Krankenhaus, auf die Intensivstation, während die Region sich fragte, wer solch eine Tat begehen konnte.

Wut und Abscheu über das Geschehene mischten sich mit guten Wünschen und zahllosen Daumen, die für Gummers Gesundheit gedrückt wurden. Er erholte sich von dem Schlag, gab aber sein Amt schließlich im August 2019 ab. Bei einer Veranstaltung in der Stadthalle wurde der OB von seinen Hockenheimern mit Standing Ovations bei Liedern der Mainzer Hofsängern in den Ruhestand verabschiedet.

Seit er am Rande eines Konzerts der Böhsen Onkelz am Hockenheimring eines der Bandmitglieder als oberster Standesbeamter der Stadt getraut hatte, war er ein Fan der berüchtigten Rockband geworden. Gleichzeitig ein Fan der "Onkelz" und der Mainzer Hofsänger zu sein, dazu gehört schon etwas. Aber Dieter Gummer als undogmatischer Geist brachte das gut unter einen Hut. Sportlich wie er war, verzichtete er auch konsequent auf Alkohol, außer in Form einer Schwarzwälder Kirschtorte, wie er einmal gestand. Mit dem Hockenheimring verband ihn neben der finanziellen Rettung, den zähen Verhandlungen an der Seite von Geschäftsführer Georg Seiler mit Bernie Ecclestone über die Antrittsgebühren – "Wir können nicht mehr", so Gummer damals – und einigen Großkonzerten noch mehr.

Bei den Auftritten namhafter Künstler konnte er sich in Jeans und T-Shirt unerkannt unter die jungen Leute mischen. Gummer gehörte auch stets zur Läuferschar beim BASF-Firmencup. Er rannte nach seiner eigenen Schätzung etwa zehn Mal mit Zehntausenden anderer Läufer rund um den Ring. "Wievielter ich da wurde, kann ich heute wirklich nicht mehr sagen", sagt er.

Wir können helfen: 2010 brauchte er 27 Minuten und 43 Sekunden für die 4,8 Kilometer lange Strecke – Platz 2994. Rang 3592 war es im Jahr 2013, Platz 3799 zwei Jahre später 2015, Rang 3034 im Jahr 2016 und 3566 im Jahr 2017. Das Ringen mit der Deutschen Bahn wegen des Lärmschutzes hat er von seinen Vorgängern geerbt. Seit nunmehr fast 50 Jahren fordern die Hockenheimer vom Verkehrskonzern, die Verträge einzuhalten. Das gelang auch einem Dieter Gummer nicht, und sein Nachfolger Marcus Zeitler hat sich bislang ebenfalls die Zähne an dem Thema ausgebissen.

Das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) am Kraichbach mitten in der Innenstadt war ihm ein Herzensprojekt. Leider konnte er der Einweihung nicht mehr als Oberbürgermeister beiwohnen. Eine bittere Pille war dagegen das verseuchte Gelände am Herrenteich, direkt am Rhein gelegen. 20.000 Tonnen asbesthaltiges Material einer insolventen Firma mussten entsorgt werden. Das Land investierte viel Geld, wollte aber einen Teil davon von der Stadt. Das Grundstück zu verkaufen, gelang bis heute nicht. In der Amtszeit Gummers wurde die Zehntscheune verlagert, eine Nachhaltigkeitssatzung beschlossen, das Aquadrom modernisiert und die Photovoltaik den Bürgen als Beteiligungsform zugänglich gemacht.

Hockenheim nach Gummer präsentiert sich moderner, grüner und finanziell stabiler als zuvor. Und nachdem er jetzt seinen 70. Geburtstag feiern kann, muss er nicht mehr befürchten, dass ihn einer mit spitzer Feder piesackt.