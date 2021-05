Dielheim/Neckargemünd. (aot) Mit seinem milden Klima, der sanften Hügellandschaft und den geschichtsträchtigen Ortschaften wird der Kraichgau gerne als die "Toskana Deutschlands" bezeichnet. Ein halbtägiger Fahrradausflug von Dielheim-Horrenberg nach Neckargemünd und zurück ist eine gute Gelegenheit, diese Landschaft zu erkunden.

Wir fahren am Ortsausgang von Horrenberg bei "Norma" auf den Fahrradweg Richtung Wiesloch, Parkmöglichkeit gibt es gegenüber am Waldspielplatz. Nach dem Rückhaltebecken biegen wir nach rechts ab und überqueren die L 612. Dort geht es zunächst links zum Obsthof Freudensprung, dann an den Erdbeerfeldern entlang bis ins Baiertaler Industriegebiet. An der Lederschenstraße biegen wir links in die Alte Bahnhofstraße und von dort über die Wingertgasse auf den Fahrradweg nach Schatthausen.

Wir befinden uns nun auf der ehemaligen, 1901 in Betrieb genommenen Bahntrasse des "Entenmörders" von Meckesheim nach Wiesloch-Walldorf. Davon zeugt noch ein unter Denkmalschutz stehendes Eisenbahnviadukt im oberen Teil von Schatthausen. Stolz ist die Gemeinde auch auf ihr Wasserschloss, das nach 1562 von der Familie von Bettendorff erbaut wurde. Mehrfach umgebaut und erweitert, wird es heute von der Familie Göler von Ravensburg bewirtschaftet. In der Ortsmitte biegen wir links ab, vorbei an der Plastik "Die Gans" des Eichtersheimer Künstlers Jürgen Goertz, die daran erinnert, dass früher die Gänseliesel die Tiere morgens an den Weiher im "Oberdorf" getrieben hat.

Bei der Metzgerei Seltenreich queren wir die Ravensburgstraße und folgen der Beschilderung nach Gauangelloch. Durch eine ehemalige Hohl ist eine etwas längere Steigung zu überwinden, dafür wird man aber mit einer schönen Aussicht über den Kraichgau und den Odenwald sowie einer bequemen Abfahrt nach Gauangelloch belohnt. Auch dieser Ort besaß einst ein Wasserschloss der Familie von Bettendorf, die als Kraichgau-Barone im Dienst der Heidelberger Kurfürsten standen. Übrig geblieben ist nur eine spitzbogige Eingangstür mit Wappensteinen. Im ehemaligen Wohngebäude, der "Galerie im Schlossgarten", werden heute ganzjährig afrikanische Skulpturen und wechselnde Ausstellungen afrikanischer Künstler gezeigt.

Auf der Hauptstraße fahren wir ein Stück zurück Richtung Schatthausen und biegen auf dem Fahrradweg entlang der Kreisstraße nach Bammental ab. Die Gemeinde war bekannt für ihre Tapetenfabrik, die bei der Schließung im Jahr 1986 auf eine 130-jährige Tradition zurückblicken konnte. Das Restaurant "Die alte Tapetenfabrik" im ehemaligen Fabrikgebäude und Exponate im Heimatmuseum erinnern noch daran.

Auf der Reilsheimer Straße fahren wir bis zur Industriestraße, folgen dann der Beschilderung nach Wiesenbach unter der B 45 durch. Von hier aus ist der Weg nach Neckargemünd gut ausgeschildert und führt direkt zum Oberen Stadttor, dem Karlstor, das 1788 zu Ehren des Kurfürsten Karl Theodor erbaut wurde.

Über mehrere Jahrhunderte hinweg wurde die ehemals selbstständige Reichsstadt immer wieder von fremden Truppen besetzt, darunter Franzosen, Preußen und Russen. Geblieben ist eine Kleinstadt mit Resten einer Stadtmauer, einem malerischen Stadtkern aus Fachwerkhäusern und den Grundmauern der Burg Reichenstein, die Ende des 14. Jahrhunderts aufgegeben wurde. Der Fahrradweg führt rechts am Karlstor vorbei, abwärts in die Stadtmitte zur Elsenz und zum Neckarhafen. In der Stadt laden zahlreiche Lokale zum Verweilen ein. Den Rückweg nehmen wir ab dem Hanfmarkt über die "Mühlgasse/Am Mühlrain" und fahren nach einer kurzen Steigung auf einem wildromantischen schattigen Waldweg hoch über dem Elsenztal zurück nach Wiesenbach. Der Wald ist als Bannwald ausgewiesen mit altem Buchen- und Eichenbestand, in dem Pflegemaßnahmen und auch die Entnahme von Holz nicht erlaubt sind. Unterwegs passiert man auch einen gut eingerichteten Rastplatz.

Wieder im Tal erreicht man die Wiesenbacher Straße, die in das Bammentaler Industriegebiet und von dort nach Mauer führt. Die Gemeinde ist durch den Fund des Urzeitmenschen "Homo Heidelbergensis" berühmt geworden. Das Heimatmuseum im Rathaus zeigt die weltweit größte Sammlung von Nachbildungen europäischer und afrikanischer Vertreter seiner Art. In Mauer folgen wir der Beschilderung nach Meckesheim, queren dort den Bahnübergang, biegen links ab und fahren geradeaus Richtung Zuzenhausen.

Zwischen Meckesheim und Zuzenhausen führt rechts ein Fahrradweg hoch zum Horrenberger Wald. Dort nehmen wir den ersten Weg nach rechts und dann den nächsten nach links (bei der Sitzbank). Den Krebsbach und das Naturschutzgebiet Krebsbachaue zur Rechten, passieren wir den Dielheimer Ortssteil Unterhof. Wer möchte, kann danach zu Fuß einen Abstecher zur Höhle des Dachsenfranz machen. Er lebte zwischen 1870 und 1914 in den Wäldern zwischen Wiesloch und Sinsheim, jagte Dachse, Füchse und Marder und verkaufte das als Wundermittel geltende Dachsenfett an die Bauern. Der Legende nach war er ein Fahnenflüchtling des italienischen Freiheitshelden Garibaldi, der einen Vorgesetzten niedergestochen hatte. Die Tour endet am Horrenberger Spielplatz an der L 612. Hier kann man den Tag angenehm ausklingen lassen, vor allem die Kinder haben beim Planschen im seichten Wasser des Krebsbaches ihre helle Freude.