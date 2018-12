Heidelberg/Dielheim. (cab) Am 10. Februar 2000 haben zwei Männer die Dielheimer Filiale der Sparkasse Heidelberg überfallen. Bald 19 Jahre ist das her. Erst am Dienstag wurde einer der beiden Täter vom Heidelberger Landgericht zu einer Haftstrafe von drei Jahren wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung verurteilt.

Damit blieb das Gericht unter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß von fünf Jahren und sechs Monaten. Das teilte ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage mit. Schuldmindernd habe sich ausgewirkt, dass der 40-jährige Halim S. ein Geständnis abgelegt und der Sparkasse 4000 Euro Wiedergutmachung gezahlt hatte. Gegen das Urteil können noch Rechtsmittel eingelegt werden.

Halim S. und sein Komplize hatten bei dem Überfall am späten Nachmittag jenes Donnerstags im Jahr 2000 genau 17.861 Mark und 65 Pfennig erbeutet. Die beiden Täter hatten Wollmützen mit Sehschlitzen getragen und die vier Angestellten sowie eine Kundin mit Signalwaffen und einem Elektroschocker bedroht. Laut Anklageschrift flohen die beiden Täter in Richtung Kosovo.

Dabei wechselten sie noch in Dielheim das Auto und entsorgten ihre Waffen auf einer Raststätte bei Kempten. Die Beute teilten sie untereinander auf. Der Untersuchungshaftbefehl erging am 25. Februar 2000. Weil ein europäischer Haftbefehl nur innerhalb der EU vollstreckt wird, wurde Halim S. erst im vergangenen Mai in Belgien gefasst. Hier hielt er sich auf, um sich wegen Herzproblemen behandeln zu lassen.