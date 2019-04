Dielheim. (dpa/lsw/pol/van) Nach dem Unfall mit zwei Toten auf der Autobahn 6 nahe Dielheim untersucht die Polizei den Hergang. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren für die Ermittlungen sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Am Montag hatte der Fahrer eines Transporters bei einem Spurwechsel zwischen Heilbronn und Mannheim ein Auto gerammt, wodurch dieses unter einen vorausfahrenden Sattelzug geriet. Alle drei Fahrzeuge fingen Feuer.

Am Vormittag gibt die Polizei zum Unfallhergang folgendes bekannt: Der 47-jährige Sattelzugfahrer war gegen 11 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der rechten Fahrspur in Richtung Mannheim unterwegs gewesen. In Höhe Balzfeld musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen sowie der dahinter fahrende Seat. Der 25-jährige Fahrer des Transporters, der zuvor vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen gewechselt hatte, fuhr nach wie vor aus unbekannten Gründen ungebremst auf den Seat auf und schob diesen unter den Auflieger des Sattelzugs auf. Dabei fing der Seat sofort Feuer, die Flammen griffen auf den Sattelauflieger sowie den Kleinlaster über.

Aus dem ausgebrannten Wrack des Autos wurden zwei Tote geborgen, die 53-jährige Fahrerin des Seat und ihre 80-jährige Beifahrerin. Auch ein Hund soll hierbei zu Tode gekommen sein. Der Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt. Der Mann, der den Transporter gelenkt hatte, kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Wie bereits berichtet, soll der 47-jährige Sattelzugfahrer seine Zugmaschine vom Anhänger gekoppelt haben. Anschließend habe er zusammen mit dem 25-jährigen Fahrer des Transporters sowie einem Zeugen versucht, die Flammen zu löschen. Vergebens.

Erst die Feuerwehren Wiesloch und Sinsheim, die mit 10 Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten den Brand löschen. Die Polizei schätzt den Schaden an den drei ausgebrannten Fahrzeugen auf insgesamt 110.000 Euro. Die Autobahn wurde am Montag in Richtung Mannheim über mehrere Stunden komplett gesperrt.

Nach Angaben der Beamten wurde dem 25-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ergebnisse hierzu stehen noch aus. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Update: Dienstag, 2. April 2019, 10.40 Uhr