Liebe Nutzerinnen und Nutzer unseres WhatsApp-Newsletters,

ich habe eine schlechte Nachricht für Sie – aber auch eine gute. Und am Ende des Textes noch meine ganz persönliche Empfehlung in diesem Schlamassel.

Was ist passiert?

Ab Dezember 2019 untersagt der Facebook-Konzern, dass über WhatsApp Newsletter als sogenannte "Push"-Nachrichten verschickt werden. Es dürfen also keine Nachrichten oder Eilmeldungen mehr auf einen Schlag an Zehntausende Kunden gleichzeitig gesendet werden. Das verstößt dann gegen die "Nutzerrichtlinien".

Hören wir auf? Nein!

Wir stellen unseren Service natürlich nicht ein - auch nicht bei WhatsApp. Auf weiteren Kanälen werden wir unsere Nachrichten, Eilmeldungen und Berichte anbieten. Unser Newsletter ist in den vergangenen zwei Jahren zu einer Erfolgsgeschichte geworden – dank Ihnen.

Testen Sie schon jetzt

Deshalb stelle ich Ihnen schon jetzt eine erste Auswahl an Alternativen vor, damit Sie diese testen können. Auch möchte ich Sie bitten, an unserer Umfrage (siehe unten) teilzunehmen, wie Sie zukünftig von uns informiert werden möchten.

Stand jetzt (Mitte September) können wir neben WhatsApp diese drei Möglichkeiten anbieten:

> Die Notify-App

Mit dieser kostenlosen App unseres Dienstleisters Messenger People bekommen Sie weiterhin unsere Newsletter zugeschickt - ohne Registrierung. Die App bietet auch die Möglichkeit einer Verknüpfung mit WhatsApp (siehe unten bei 5), was für die Zeit ab Dezember wichtig ist.

So geht’s:

Herunterladen für Android - bitte hier klicken

Herunterladen für I-Phone - bitte hier klicken

Auf Ihrem Smartphone installieren

In der Suche Rhein-Neckar-Zeitung eingeben, auswählen und bei "Abonnieren" den Schalter nach rechts schieben. Fertig.

Wichtig: Wenn Sie in den Notify-Einstellungen "WhatsApp aktiviert" haben, dann werden Sie beim Anklicken zukünftig direkt in unseren WhatsApp-Kanal geleitet. Der Vorteil: Sie bekommen eine Benachrichtigung in Notify, können aber weiterhin in WhatsApp unsere Newsletter abrufen und lesen.

> Die Telegram-App

Das ist ein kostenloser Konkurrenz-Messenger zu WhatsApp, der in Deutschland nicht so sehr verbreitet ist. "Telegram" gilt als einer der sichersten Messenger-Dienste überhaupt.

So geht’s:

Herunterladen für Android - bitte hier klicken

Herunterladen für I-Phone - bitte hier klicken

Auf Ihrem Smartphone installieren

Bei Telegram registrieren

In der Suche "Rhein-Neckar-Zeitung" eingeben und unseren Nachrichtenkanal auswählen und auf "START" drücken. Fertig.

> Der Facebook Messenger

Sind Sie bei Facebook? Dann können Sie auch den Facebook-Messenger nutzen. Hier erhalten Sie den Newsletter wie bisher auch in der gewohnten Form.

So geht’s:

Klicken Sie auf diesen Link m.me/RheinNeckarZeitung

Melden Sie sich mit Ihrem Facebook-Namen und Passwort an.

Im Messenger sind Sie sofort in unserem Kanal und drücken einfach aus "Los geht’s". Fertig.

> E-Mail

Oder möchten Sie lieber per E-Mail unsere Newsletter erhalten? Dann geben Sie das bitte unten bei der Umfrage entsprechend an. Wir arbeiten gerade an einer Lösung.

> WhatsApp-News selbst abrufen

Über WhatsApp müssen Sie ab Dezember unsere Newsletter-Nachrichten selbst abrufen. Diese Möglichkeit werden wir ab Mitte Oktober zum Testen anbieten. Sie müssen dann selbst ein Codewort eingeben (das teilen wir Ihnen dann mit) und unsere Nachrichten werden Ihnen in WhatsApp in der gleichen Aufmachung übermittelt. In WhatsApp wird das nach dem Verbot der Newsletter ab Dezember der Normalfall sein.

Wenn Sie die oben genannte App "Notify" installieren, bekommen Sie eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone geschickt, wenn wir neue Nachrichten für Sie in WhatsApp bereitgestellt haben. Beim Aufklicken der Nachricht öffnet sich dann automatisch unser WhatsApp-Kanal. Das macht es für Sie einfacher und bequemer.

> Alles zu kompliziert? Hier mein Tipp für Sie:

Das sieht jetzt alles ein wenig unübersichtlich aus – deswegen möchte ich Ihnen einen Tipp geben.

Ich empfehle Ihnen, wofür ich mich entschieden habe: die Nutzung der Notify-App, die ich Ihnen oben beschrieben habe. Sie ist leicht zu installieren und zu bedienen und kann ohne Registrierung mit unserem WhatsApp-Kanal auf Ihrem Smartphone verknüpft werden.

Aber probieren Sie ruhig die anderen Möglichkeiten aus, um für Sie persönlich den besten Weg zu finden, wie Sie unsere Nachrichten erhalten möchten.

> Umfrage: Wie möchten Sie zukünftig den Newsletter erhalten?

Umfrage Wie möchten Sie unseren Newsletter zukünftig erhalten? Diese Möglichkeiten werden wir Ihnen zukünftig bieten, unseren RNZ-Newsletter zu beziehen. Bitte klicken Sie auf Ihren Favoriten: Notify-App Telegramm-Messenger Facebook-Messenger E-Mail (in Arbeit) Selbst bei WhatsApp abfragen

Sie können weiterhin wie gewohnt unseren Newsletter-Dienst mit WhatsApp bis Dezember nutzen. Wir werden Sie vor der Umstellung nochmals rechtzeitig informieren.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie uns gewogen,

Götz Münstermann, Leiter RNZ-Onlineredaktion