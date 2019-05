Rhein-Neckar. (rnz/mare) Eine mysteröse Verfolgungsjagd, Ärzte gegen die Impfpflicht und natürlich die Feiern der Schulabsolventen auf der Neckarwiese - das hat die Menschen in dieser Woche am meisten beschäftigt. Was die Menschen in unserer Region in dieser Woche am meisten bewegte, lesen Sie hier im kompakten Rückblick.

Mysteriöse Verfolgungsjagd in Gundelsheim: Es soll eine gewöhnliche Kontrolle geben. Doch ein Mercedes-Fahrer gibt auf der Autobahn Gas. Das Auto findet die Polizei schließlich in Gundelsheim. Es folgt eine Großfahndung nach zwei Männer, die Bevölkerung wird gewarnt keine Anhalter mitzunehmen. Mehr hier.

Tierischer Besucher bei der RNZ: Sancho ist ein gern gesehener Gast bei der RNZ in der Heidelberger Neugasse. Der Kater macht es sich gerne mal in den Räumen gemütlich - und staubt ein paar Leckerlis ab. Gestatten: Das ist der RNZ-Kater. Mehr hier.

Heidelberger Ärzte gegen Impfpflicht: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will eine Impfpflicht für Kita- und Schulkinder gegen Masern ab 2020 einführen. Dagegen laufen Heidelberger Ärzte Sturm. Mann solle nicht dramatisieren, meinen sie und starten eine Petition. Mehr hier.

School's out forever: Die schriftlichen Abitur- und Realschulprüfungen sind geschafft. Und das muss natürlich gefeiert werden. So taten es ab Dienstag auch wieder die Absolventen in Heidelberg. Die Neckarwiese wurde zur Feierwiese, der Alkohol floss in Strömen, der Müllberg war groß. Und auch Polizei und Rettungsdienste hatten einiges zu tun. Mehr hier.

Trostloser Wolfsbrunnen: Er ist einer der beliebtesten Ausflugsorte in Heidelberg - der Wolfsbrunnen. Doch dort sieht es seit geraumer Zeit sehr trostlos aus. Und auch die Sanierung der Gaststätte - die eigentlich zur Saison 2019 erfolgt sein sollte - lässt auf sich warten. Mehr hier.

Schockierendes Familiendrama: Ein Ehepaar im südhessischen Mörlenbach tötet seine Kinder und versucht, das Haus abzubrennen. Im Prozess kommen neue Details ans Licht. Und die verstören: Demnach habe die ganze Familie gemeinsam beschlossen, zu sterben. Mehr hier.