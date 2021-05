Marc Freukes zog 2013 in den Wald bei Hammelbach. Erst baute er sich ein Tipi, dann eine eigene Jurte. Doch nach einer Anzeige und einem Großeinsatz musste er alles abbauen. Im Moment wohnt er in einem Bauwagen und plant, in einem Steinbruch Seminare zu geben. Foto: Dorn

Von Micha Hörnle

Grasellenbach. Es ist gar nicht so selten, dass Menschen permanent im Wald leben. Doch meist handelt es sich um verschlossene Einzelgänger, eher Eremiten, die fast "unsichtbar" sind. Marc Freukes ist nicht so einer. Der 47-Jährige, ein ehemaliger Golflehrer, lebt zwar seit gut siebeneinhalb Jahren im Wald – erst in einem Tipi, dann in einer selbst gebauten Jurte. Aber er ist nicht unbedingt ein weltabgeschiedener Sonderling – auch wenn ihn eine Lebenskrise dazu brachte, sich in die Einsamkeit der Natur zu flüchten: Er hat ein Handy, pflegt seine Internet-Seite, gibt Kurse und wirkt alles in allem recht normal – außer dass er dort wohnen will, wo ihn Gesetze daran hindern. Sogar das Waldgrundstück hat er ordnungsgemäß gepachtet, seinen wenigen Abfall entsorgt er brav im Ort, sogar ein Bio-Klo hat er gebaut – er schadet also keineswegs der Natur. Aber das alles sollte ihm nichts nützen, im Gegenteil.

Denn am 20. August 2020 eskalierte nach einem dreijährigen Streit mit dem Landratsamt des Kreises Bergstraße die Situation: Die Heppenheimer Behörde drohte ihm eine Zwangsräumung an, es kam sogar zu einem Großeinsatz, wie ihn die beschauliche Gegend an der Rückseite des Odenwälder Berges Tromm selten gesehen hat: "Mit einer Hundertschaft und einem Panzerfahrzeug", so berichtet Freukes, wurden Wege "hermetisch abgeriegelt", ein Bagger rückte an, um seine Jurte abzureißen. Denn für die hatte er keine Baugenehmigung, wie überhaupt das Errichten von festen Unterkünften im Außenbereich – also außerhalb geschlossener Ortschaften – prinzipiell verboten ist.

Der Kreis Bergstraße erklärte auf RNZ-Anfrage, wieso ein Mensch nicht im Wald wohnen darf: "Es ist gesetzlich untersagt. Der Wald gehört rein behördlich gesprochen in die Kategorie ,Außenbereich’ (Paragraf 35 Baugesetzbuch). Das bedeutet, dass hierfür grundsätzlich keinerlei Wohnnutzung und Bebauung vorgesehen ist. Sowohl eine Jurte als auch ein Bauwagen fallen hierunter. Waldgrundstücke werden ganz bewusst unbebaut gelassen – gerade auch im Sinne des Naturschutzes und der Artenvielfalt."

In Hammelbach war man von dem, je nach Lesart, rabiaten oder entschlossenen Vorgehen der Behörde im fernen Heppenheim überrascht. Auch Bürgermeister Markus Röth, selbst Grasellenbacher, seit 24 Jahren im Amt und gerade frisch wiedergewählt, findet, dass hier im Grunde mit Kanonen auf Spatzen geschossen werde. Er hat immer mal wieder mit Freukes zu tun – und kann über ihn nichts Schlechtes sagen, zumal Freukes auch den Luftkurort überregional bekannt gemacht hat: "Touristisch hat er uns keineswegs geschadet." Auch die Einheimischen haben ihren Waldmenschen akzeptiert, die Beinahe-Zwangsräumung war auch der Glanzpunkt in der letzten Hammelbacher Kerwepredigt, in der es im schönsten Odenwälder Dialekt heißt: "Äwwer trotz Naturbehausung und Öko-Werbung koam doann es Finale. / Oam 20. Auguschd koam de Kreis mim Bagger de Bollizei – un mer derfes zoahle. / Die Hunnertschaft vunn de Bollizei dut oam Feierwehrhaus wadde, / die Stroaß is gschperrt un de Bagger will schdadde."

Im Grunde hätte Freukes eigentlich ganz gut im Wald leben können, denn er lag niemandem auf der Tasche und störte keinen – bis auf einen. Ein Unbekannter, wohl ein Nachbar aus Grasellenbach, erstattete 2017 Anzeige – gerade als Freukes seine Jurte fertiggebaut hatte. Bürgermeister Röth ist diese Form von Denunziantentum ein Gräuel: "Ich verstehe nicht, wieso wir Deutsche uns immer so für fremde Angelegenheiten begeistern können."

Mit dieser Anzeige beim Heppenheimer Baurechtsamt kam eine bürokratische Maschinerie in Gang, die schließlich zur Beinahe-Zwangsräumung führte. Diese endete für Freukes aber halbwegs glimpflich: Er baute, wenn auch unter dem Eindruck der Polizei und des Baggers, eben seine Jurte ab und lagerte sie ein. Zunächst sollte er eine neue Bleibe im Bergtierpark des Fürther Ortsteils Erlenbach finden, so hatte es ihm zumindest Kreisbeigeordneter Karsten Krug zugesichert, doch das zerschlug sich. Auf den Baudezernenten Krug, der bei der Landratswahl im März erfolglos kandidiert hatte, ist Freukes nicht gut zu sprechen. Er fühlt sich von ihm hintergangen: "Mit dem treffe ich keine Absprachen mehr." Und seit dem Großeinsatz sieht sich Freukes als "Staatsfeind Nummer 1" verfolgt.

Aber vielleicht gibt es doch ein halbwegs glückliches Ende. Denn Freukes könnte sich im Litzelbacher Steinbruch, der ebenfalls zu Grasellenbach gehört, ansiedeln – allerdings nur zum Arbeiten, also für Seminare. Der Steinbruch, der jetzt schon ein beliebtes Wanderziel ist, soll touristisch aufgewertet werden, und da wäre Freukes’ Jurte ein Teil davon. Im Moment läuft das Genehmigungsverfahren, sagt Freukes, auch Bürgermeister Röth rechnet damit, dass das klappt und ansonsten noch in diesem Jahr im Steinbruch mit den Arbeiten begonnen wird.

Im Moment wohnt Freukes in einem Bauwagen – und wieder im Wald, aber an einer anderen Stelle in Hammelbach. Der Wagen steht dort schon seit Jahrzehnten, allerdings könnte Freukes wieder Ungemach drohen. Denn der Kreis Bergstraße hat ihn auf dem Kieker: "Auch die Nutzung eines Bauwagens im Außenbereich/Wald wäre nicht zulässig", heißt es. Also könnte der wieder geräumt werden.

Das ahnt Bürgermeister Röth auch: "Ich weiß, wo der Bauwagen ist, aber besser wäre es, das nicht zu wissen." Für ihn ist es unverständlich, wieso die Behörden den harmlosen Marc Freukes so ungnädig verfolgen: "Wir Odenwälder haben einen anderen Blick auf so etwas als der Gesetzgeber." Zumal, entgegen dem Bauverbot im Außenbereich, doch ständig etwas errichtet werde. An der Bergstraße mögen es Hütten in den Weinbergen oder Feldern sein, im Odenwald sind es oft große Ställe für Bauern – allerdings sind diese vom Baugesetzbuch her auch privilegiert. "Das ist schon etwas unverhältnismäßig", sagt Röth, "die einen dürfen im Außenbereich bauen, die anderen nicht". Diese Ungleichbehandlung wurmt auch Freukes. Denn in all den Jahren ist ihm eines klar geworden: "Für meine Lebensweise gibt es in diesem Land keine hundertprozentige Sicherheit. Man darf in Deutschland nichts ohne Genehmigung hinstellen."